Объездную дорогу «Жанатас-Шымкент» построят по программе ГЧП

Объездную дорогу «Жанатас-Шымкент» протяженностью 6,5 км построят по программе государственно-частного партнерства, сообщает 24.kz.

Большая часть автотрассы пролегает через территорию Жамбылской области. Инвестиции, а это 825 миллионов тенге, в строительство автомагистрали намерена вложить одна из крупных компаний региона.

К реализации проекта приступят в следующем году.

Бакытжан Жанибеков, зам руководителя областного управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог: «Разработана концепция. Она проходит соответствующую экспертизу СПК «Тараз». После прохождения всех процедур нами будет дана заявка в областной бюджет. Возвратные суммы будут разделены на 3 года. Первый год – 50%, и последующие годы по 25%».