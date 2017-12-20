Объездную дорогу «Жанатас-Шымкент» построят по программе ГЧП

Объездную дорогу «Жанатас-Шымкент» протяженностью 6,5 км построят по программе государственно-частного партнерства, сообщает 24.kz.
Большая часть автотрассы пролегает через территорию Жамбылской области. Инвестиции, а это 825 миллионов тенге, в строительство автомагистрали намерена вложить одна из крупных компаний региона.
К реализации проекта приступят в следующем году.
Бакытжан Жанибеков, зам руководителя областного управления строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог: «Разработана концепция. Она проходит соответствующую экспертизу СПК «Тараз». После прохождения всех процедур нами будет дана заявка в областной бюджет. Возвратные суммы будут разделены на 3 года. Первый год – 50%, и последующие годы по 25%».
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