Сегодня 78-летний велосипедист из Шымкента выехал в Узбекистан, передает МИА «Казинформ».

Кенесбек Сейтимбетов намерен посетить исторические города соседнего государства — Ташкент, Бухару, Самарканд, с целью популяризации сотрудничества двух стран.

Спортсмен-пенсионер посвятил свой велопробег Году Узбекистана в Казахстане. За одну неделю он планирует объехать три города в Узбекистане.

«Ранее я в одиночку совершил путешествия в Мекку и Медину, в Россию и Афганистан. В 75 лет, в честь 25-летия Независимости, я доехал до столицы Афганистана — города Кабул. В прошлом году побывал на международной выставке ЭКСПО-2017 в Астане», — сказал К.Сейтимбетов.