Ошибка шымкентских налоговиков спровоцировала ажиотаж

В УГД Абайского района Шымкента царит ажиотаж из-за ошибки в квитанциях, пишет nur.kz.

«Я 25 лет уже не живу в Абайском районе, а мне прислали налог именно отсюда», — посетовала женщина из очереди.

Еще две женщины выразили возмущение, одна тем, что она живет в другом районе, другая, что ей не указали, какой именно налог она должна заплатить.

«Вот посмотрите, это после обеда, а утром здесь говорят вообще было столпотворение. Пишут, что у человека за 2017 год идет пеня за земельный налог, а когда я подошла к сотрудникам, они ответили, что эта пеня поступила за 2015 и 2016 годы. Очень много людей стоят из-за глупости тех, кто разослал квитанции. Не объясняют людям, почему у них идет задолженность, плюс пеня», — посетовала женщина

В конце видео женщина подытожила, что столпотворения бы не было, если бы управление государственных доходов присылало квитанции корректно.￼

Сотрудница УГД по Абайскому району пыталась передать трубку телефона специалистам для дачи комментария, но они, по ее словам, оказались заняты обслуживанием людей, стоящих в очереди.

Прокомментировать ситуацию сотрудники УГД обещали позднее, когда спадет ажиотаж и наплыв получателей услуг.