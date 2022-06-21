Упростить налоговые обязательства поможет «E-Salyq Business»

Тысячи бизнесменов южного мегаполиса уже начали пользоваться мобильным приложением «E-Salyq Business». Запущено оно было в этом году с целью упростить налоговые обязательства для предпринимателей.

Теперь процесс регистрации, выдачи чеков, сдача налоговой отчетности производится буквально в пару кликов.

Специалисты управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району посещают торговые точки и проводят разъяснительную работу по мобильному приложению «E-Salyq Business» среди индивидуальных предпринимателей. Приложением в данное время пользуются свыше тысячи индивидуальных предпринимателей.

Бакыт Болатбеков, руководитель отдела управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Мы сейчас разъясняем индивидуальным предпринимателям, что они могут зарегистрироваться в приложении «E-Salyq Business» и вести налоговые отчеты, а также получать необходимые справки. Преимущества мобильного приложения: не нужно идти в управление госдоходов, необходимо скачать приложение и вести отчетность в электронном виде».

Мобильное приложение «E-Salyq Business» позволяет производить:

— постановку на регистрационный учет в качестве ИП и снятие с регистрационного учета;

— выбор и смену налогового режима;

— учет работников ИП и физических лиц;

— формирование, аннулирование отправку чеков приложения, выдачу чека приложения на авансовый платеж (предстоящие доходы), выдачу чеков при получении денежных средств в счет оплаты доходов, признанных таковыми за предыдущие периоды. При этом формирование чеков доступных для ИП, не являющихся плательщиками налога на добавленную стоимость.

Айдын Кисметов, исполняющий обязанности заместителя руководителя управления государственных доходов по Аль-Фарабийскому району:

«Мобильное приложение «E-Salyq Business» предоставляет возможность учета доходов по чекам приложения, автоматизированного исчисления налогов и социальных платежей на основе чеков мобильного приложения, формирования уведомлений о начисленных суммах налогов и социальных платежей для индивидуальных предпринимателей, автоматического предварительного формирования и представления в органы государственных доходов упрощенной декларации».

Кроме того, мобильное приложение позволяет приостановить, либо продлить, возобновить представление налоговой отчетности и прекратить предпринимательскую деятельность в упрощенном порядке. Приложение «E-Salyq Business» позволяет получать справки о регистрации в качестве ИП и о доходах, также отдельных уведомлений и оплату налогов и социальных платежей, начисленных по результатам автоматизированного расчета.