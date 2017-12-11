Оттепель в Шымкенте: вода отдельно, арыки отдельно

скриншот из видео

Ирригационная система в центре Шымкента работает отдельно от паводковых вод. Получается, что горожане очень зря поверили обещаниям чиновников, что восстановленная арычная система будет работать как часы. Но… Арыки отдельно, а вода отдельно.

Жители Шымкента прислали в редакцию свои видеонаблюдения — ролики с оживленных городских перекрестков.

На перекресток около ЦУМа, по проспекту Тауке хана в субботнюю оттепель речки воды бежали параллельно арыкам, не проливая в них ни капли…

А вот так люди вынуждены были переходить дорогу по улице Байтурсынова напротив магазина Баян-Сулу. Потоки полурастаявшей каши были настолько глубокими: чтобы не провалиться и не промокнуть, горожане вынуждены были перебираться через перекресток огромными прыжками.

«Хорошо, что снова все замерзло!» — пишут в комментариях шымкентцы.