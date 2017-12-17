Полицейские-растеряхи из Тараза «посеяли»… уголовное дело

Сотрудники УВД Тараза потеряли уголовное дело о краже iPhone. Возмущенная заявительница обратилась с заявлением в прокуратуру, где лишь подтвердили — дело действительно потеряли. Вот такая справедливость.

У нее в автобусе украли IPhone 6S стоимостью 234.000 тенге, который женщина купила в кредит. Она написала официальное заявление в отделение полиции №1 УВД Тараза, а буквально через несколько дней ее пригласили на опознание задержанного карманника. При этом следователь сообщил, что похищенный телефон ей вернут после проведения необходимых процедур.

Очная ставка состоялась. А через несколько дней, к своему удивлению, Назира Бекбосынова узнала от следователя, что задержанный обещал принести iPhone в полицию и потому… был отпущен

Следователь уверил потерпевшую, что как только он получит телефон, обязательно свяжется с ней. Прождав две недели, женщина решила сама позвонить следователю и получила ответ, что телефона нет, и доказательств вины задержанного у полицейского тоже нет.

«Как быть? Кому верить?»

«Я написала жалобу его руководству в ДВД области, в прокуратуру и получила ответ от заместителя начальника ДВД области Байгельди Б.И. о том, что уголовное дело №163111031005205 следственным управлением рассмотрено. Установлено, что 24.11.2016 г. 06.06.2017 г. (именно так написаны две даты) сотрудниками ОП-1 УВД г. Тараз в подозрении совершения (преступления — прим. ред.) доставлен Танибергенулы И., однако доказательства о совершении преступления не добыты. Кроме того, следователь Мустахиев уволен из органов внутренних дел.

Письмо датировано 29.08.2017 года. Буквально через несколько дней пришел ответ из городской прокуратуры, датированный 28.08.2017 г.: следователем Мустахиевым А. срок досудебного расследования прерван в порядке п. 1 ч. 7. ст. 45 УПК, т. е. в связи с неустановлением лица, совершившего уголовное правонарушение. В настоящее время проверить законность принятого решения не представляется возможным ввиду того, что уголовное дело в архиве отдела полиции не значится. В этой связи 28.08.2017 года факт утери уголовного дела зафиксирован в книге учета информации прокуратуры города!

Вот такое интересное кино получается. Обратите внимание на даты. Замначальника ДВД Жамбылской области Байгелди Б.И. в письме от 29.08.17 ни словом не обмолвился, что уголовное дело было УТЕРЯНО, и продолжает утверждать, что мероприятия по раскрытию данного преступления будут проведены

и ДЕЛО взято на контроль!!! НО КАК??? Если дело утеряно, что подтверждает прокуратура! Как быть? Кому верить?» – пишет Назира Бекбосынова.

Дабы не быть голословной, женщина подтвердила свое письмо ответами, полученными из прокуратуры и полиции.

Источник: //365info.kz/2017/12/politsejskie-rasteryahi-iz-taraza-poseyali-ugolovnoe-delo/

Автор: Назира Бекбосынова.