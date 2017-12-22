Полицейские Сайрамского РУВД раскрыли грабеж и задержали подозреваемого в хулиганстве, сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.

В октябре 2017 года в Сайрамское РУВД поступило сообщение из больницы. В стационар доставили мужчину с телесными повреждениями. Полицейские установили, что на 48-летнего потерпевшего напали неизвестные лица и отобрали у него сотовый телефон и деньги. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК «Грабеж».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сайрамского РУВД задержали двух подозреваемых, 1996 и 2001 годов рождения, жителей ЮКО.

Как выяснили полицейские, молодые люди заметили на одной из улиц поселка Аксукент нетрезвого мужчину, которого они избили и забрали у него ценные вещи. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Грабеж». Стражами порядка устанавливается причастность задержанных к совершению других аналогичных фактов преступлений.

Также в ходе оперативных мероприятий полицейские Сайрамского РУВД задержали 17-летнего подозреваемого в хулиганстве. В полицию обратился житель п. Аксукент о том, что в сентябре текущего года на его несовершеннолетнего сына, 2002 года рождения, напали неизвестные лица, которые в ходе вспыхнувшей ссоры нанесли ему телесные повреждения. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 293 УК РК «Хулиганство».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемого, 2000 г.р., жителя Сайрамского района. По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Хулиганство». В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного происшествия. Подозреваемый арестован. Ведется следствие.