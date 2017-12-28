Полицейские Шымкента задержали мошенников, обманувших горожан на миллионы тенге

В полицию Шымкента с заявлением обратились десятки жителей областного центра, пострадавших от действий мошенников, которые обманным путем выманили у потерпевших деньги, обещая помочь с жильем или получением денег по госпрограмме.

К примеру, полицейские Аль-Фарабийского района г. Шымкента задержали 40-летнюю женщину, подозреваемую в совершении серии мошенничеств. 40-летняя жительница Шымкента входила в доверие к гражданам, предлагая помощь в получении жилья, материальной и иной помощи.

Так, у одной из потерпевших, 1988 года рождения аферистка выманила 45 тысяч тенге, обещая помощь с получением денег через госпрограмму «Орлеу». Всего же полицейские установили причастность подозреваемой к 35 фактам мошенничества на сумму более миллиона тенге.

Кроме того, подобные факты мошенничества с получением денег по госпрограмме «Орлеу» раскрыли полицейские Каратауского и Енбекшинского районов.

Так, сотрудники Енбекшинского ОП в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали жителя Шымкента, 1989 года рождения, причастного к 25 фактам мошенничества.

Следствием установлено, что задержанный, обещая горожанам помочь с получением денег через госпрограмму, выманил у каждой жертвы по 50 тысяч тенге. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила более миллиона тенге.

Другую мошенницу, жительницу Шымкента, 1987 года рождения, обманувшую по аналогичной схеме трех жителей областного центра, задержали полицейские Каратауского ОП. 30-летняя подозреваемая путем мошенничества нанесла ущерб потерпевшим на сумму около полмиллиона тенге.

В настоящее время по всем выявленным фактам проводится досудебное расследование по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В свою очередь полицейские еще раз напоминают гражданам о необходимости быть бдительными при общении с малознакомыми людьми, предлагающих сомнительные услуги за вознаграждение. Чтобы не попасть на уловки мошенников, не стоит быть излишне доверчивыми, в надежде заработать легкие деньги.

Если же кто-либо стал свидетелем или жертвой подобных преступлений, то рекомендуется незамедлительно обращаться в полицию по телефону «102».

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО