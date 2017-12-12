Полицейские вышли в рейд по новогодним елкам. За торговлю живыми колючими красавицами предусмотрен штраф — 5 МРП, то есть 11345 тенге. ОПМ продлится по 31 декабря включительно в Шымкенте и ЮКО.

С 11 по 31 декабря 2017 года в ЮКО сотрудниками Местной полицейской службы стартовало ОПМ в целях оказания содействия природоохранным органам по пресечению незаконной рубки, заготовки, провоза и реализации молодняка хвойных пород деревьев в предновогодний период.

Сотрудниками МПС ДВД ЮКО совместно с лесоохранными органами организованы мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов незаконной порубки, заготовки, провоза и реализации хвойных пород деревьев на рынках, в местах розничной торговли и других местах.

Созданными мобильными группами из числа сотрудников полиции и заинтересованных служб в круглосуточном режиме осуществляются рейдовые мероприятия по пресечению фактов незаконной порубки и реализации молодняка хвойных деревьев.

На автодорогах и постах системы «Рубеж» будет усилен контроль нарядов дорожно-патрульной полиции по выявлению фактов законности провоза и реализации хвойных деревьев и пресечение незаконной порубки зеленых насаждений хвойных деревьев в населенных пунктах.

По всем выявленным фактам провоза и реализации без разрешающих документов будут проводиться проверки в целях установления источников приобретения, скупки, перепродажи и заготовки хвойных пород деревьев.

В свою очередь хотелось бы напомнить, что в соответствии со статьей 204 КОАП РК «торговля вне мест, установленных местным исполнительным органом, влечет предупреждение или штраф в размере пяти месячных расчетных показателей».

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО.