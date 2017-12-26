Полицейские ЮКО проверили 7,5 тысяч владельцев оружия

В ЮКО полицейские выявили 260 правонарушений, связанных с хранением, учетом, использованием и перевозкой оружия. Всего проверено 7,5 тысяч владельцев оружия. 37 единиц оружия были сданы южноказахстанцами добровольно в ходе ОПМ «Кару», проходящего в области.

В Южно-Казахстанской области в период с 20 по 27 декабря 2017 года сотрудниками УАП ДВД ЮКО проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Кару».

Цель мероприятия — профилактика и снижение преступлений, связанных с незаконным оборотом огнестрельного и иного оружия, изъятие у населения незаконно хранящегося оружия, боеприпасов и т.д., а также проверка разрешений, сроков и правил хранения оружия.

В проведении ОПМ «Кару» задействованы более одной тысячи сотрудников административной полиции и других подразделений ДВД ЮКО, а также представители общественности.

По итогам пяти дней ОПМ «Кару» полицейские проверили свыше 7,5 тысяч владельцев оружия, в результате чего к административной ответственности привлечены 260 правонарушителей, в том числе 192 граждан за нарушение порядка приобретения, передачи, учета, хранения, использования и перевозки оружия. Стражами порядка изъято 7 единиц незаконного хранящегося оружия, в том числе 6 единиц гладкоствольного оружия.

В рамках ОПМ «Кару» жителями области на добровольной основе сдано в органы внутренних дел 37 единиц оружия. Полицейские ЮКО напоминают о том, что добровольная сдача незаконно хранящегося огнестрельного оружия не влечет за собой административной и уголовной ответственности.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО