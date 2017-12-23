Председатель горсуда Туркестана задержан за взятку в 3 млн тенге

Задержан председатель горсуда Туркестана. Подозреваемый под предлогом оказания содействия в смягчении наказания подсудимому, путем обмана получил 3 млн тенге от его представителя.

Департаментом Национального бюро по противодействию коррупции Южно-Казахстанской области пресечена преступная деятельность председателя Туркестанского городского суда Серикбаев О.Н.

Подозреваемый под предлогом оказания содействия в смягчении наказания подсудимому, путем обмана получил 3 млн. тенге от его представителя.

С учетом собранных доказательств деяния Серикбаева О.Н. квалифицированы по ст. 190 ч.3 п.1,2 УК РК (мошенничество, в крупном размере, лицом, занимающим ответственную государственную должность).