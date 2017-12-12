Раненых в поножовщине в шымкентском караоке-баре выписали из больницы

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Раненых в поножовщине в шымкентском караоке-баре выписали
иллюстративное фото

Раненых в поножовщине в шымкентском караоке-баре выписали из больницы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на врача-хирурга городской больницы скорой медицинской помощи Нурсултана Исмаилова.

Выяснилось, что пострадавших в потасовке было двое, а не один, как до этого сообщали в правоохранительных органах. Это мужчины 1988 и 1989 года рождения. Один из них получил повреждения тонкого кишечника.

«В ночь с 6 на 7 декабря поступили двое мужчин с проникающими колото-резанными ранениями, в экстренном порядке они были направлены в операционный блок. Им проведена лапаротомия. Вчера они были выписаны на амбулаторное лечение», — сказал Н.Исмаилов.

Напомним, происшествие случилось в одном из караоке-баров в микрорайоне Сайрам города Шымкента. В тот вечер между подозреваемым и отдыхающим в баре мужчиной произошла ссора, переросшая в драку.

В ДВД ЮКО сообщили, что подозреваемый в поножовщине был задержан. Им оказался 30-летний житель Байдибекского района. Против него возбуждено уголовное дело по статье 106 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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