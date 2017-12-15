Посиделки с алкоголем строителей-гастарбайтеров закончились зверским убийством

В Шымкенте, в Специализированном межрайонном суде начался процесс над гражданином Узбекистана, обвиняемом в убийстве своего соотечественника. Убийство произошло на почве пьяной ссоры, обвиняемый раскаивается: «Я не собирался его убивать…»

На процессе никого из родственников или друзей подсудимого нет. Интересы гражданина Узбекистана представляет государственный адвокат. Никаких ходатайств или заявлений от 40-летнего Шухрата Абдуллаева не поступало. Прокурор зачитывает обвинительное заключение.

Работая по найму, на одной из новостроек Шымкента, Шухрат Абдуллаев решил расслабиться. Купил много алкоголя и закуски, позвал гостей — таких же строителей-гастарбайтеров. Мирно посидеть не вышло. Рабочий уикенд закончился кровавой разборкой.

«Схватив лежавшую на земле монтировку, Абдуллаев начал наносить удары потерпевшему. Тот упал, ударившись головой о бордюр. Абдуллаев продолжал наносить ему удары. В результате полученных множественных травм, пострадавший скончался», — рассказал подробности прокурор.

Свою вину подсудимый признал частично. Заявил, что убивать не собирался. Все произошло неожиданно.

Шухрат Абдуллаев, подсудимый: «Я не думал, что все так закончится. Очень раскаиваюсь… Признаюсь, что виновен, но убивать я не хотел!»

На следующее заседание, для допроса по обстоятельствам дела, пригласят свидетелей.

Данил Шемратов