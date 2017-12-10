Участники пьяной драки в магазине села Карамурт задержаны, сообщили в Управлении государственного языка и информации ДВД ЮКО.

Полицейские задержали хулиганов, устроивших драку в магазине с. Карамурт Сайрамского района. 6 декабря в дежурную часть Сайрамского РУВД поступило сообщение из районной больницы о том, что к ним с телесными повреждениями обратились два 20-летних жителя Шымкента.

Полицейские в ходе проверки установили, что мужчины, в состоянии алкогольного опьянения, зашли в один из магазинов села Карамурт Сайрамского района ЮКО и начали приставать к продавщице. Испугавшись, девушка позвала на помощь родственников.

Впоследствии между пьяными посетителями магазина и тремя жителями района, произошла драка. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 293 ч.2 УК РК «Хулиганство».

Четверо подозреваемых взяты под стражу. Проводится досудебное расследование.