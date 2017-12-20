Регистрацию автомобилей в Казахстане переведут в электронный формат. Владельцы будут приезжать в спецЦОН сразу за документами, либо получать их через Казпочту, передает informburo.kz.

Председатель АО «Правительство для граждан» Абылайхан Оспанов на заседании Правительства РК сообщил, что совместно с МВД разработали проект, по которому оптимизируют процедуру регистрации транспортных средств.

«Мы планируем перевести в электронный формат осуществление таких сделок – провести все необходимые проверки, возможность выбора госномера, оплаты, чтобы гражданину оставалось лишь приехать в спецЦОН за номером и техпаспортом. В дальнейшем, возможно, переведём эту функцию в конкурентную среду, либо дадим возможность доставки госномера через Казпочту», – сообщил он..

По его словам, таким образом сократится время перерегистрации автомобиля.

«Мы планируем, что в целом процесс перерегистрации автотранспорта может занимать не более 20 минут», – сказал он.

В пресс-службе «Правительства для граждан» пояснили, что услуга будет доступна с 2019 года.