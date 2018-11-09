В Шымкенте растет число граждан, зарегистрировавшихся в медицинском мобильном приложении. В основном, информационной системой в смартфонах пользуются беременные женщины. Об этом сообщил исполняющий обязанности заместителя руководителя городского управления здравоохранения Галымжан Абиш, сообщает МИА «Казинформ».

По словам Г. Абиша, поликлиники и больницы Шымкента оказывают населению услуги в электронном формате через мобильные приложения компаний «Даму мед» и «Жаркын болашак». С помощью этих приложений записались на прием более 135 тысяч жителей, и 3 163 пациента вызвали врача на дом. В неделю регистрируются около 1 500 пользователей медицинских мобильных приложений.

«Работать с мобильным приложением удобно и врачам. Все медицинские учреждения города обеспечены Интернетом. IT-специалисты в подключенных поликлиниках загружают в смартфоны приложения и предоставляют полную информацию», — сказал Г. Абиш.

Отметим, врачи в поликлиниках работают и с электронными паспортами здоровья. Со следующего года лечебные учреждения Шымкента перейдут на безбумажный формат оказания услуг.

Айнур Акбаева