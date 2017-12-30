Шымкентский НПЗ приступает к пусконаладочным работам по проекту модернизации

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Выпуск высокооктановых бензинов на Шымкентском НПЗ увеличится более чем в 3 раза

На Шымкентском НПЗ обеспечено Механическое завершение на объектах общезаводского хозяйства (ОЗХ) этапа 2 по проекту модернизации.

На Шымкентском нефтеперерабатывающем заводе – ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» согласно утвержденного Министерством энергетики РК графика, подписан акт механического завершения строительно-монтажных работ на объектах ОЗХ, этапа 2 проекта модернизации завода – установки водоподготовки, сжатого воздуха, производства азота, оборотного водоснабжения, резервуарные парки, административное здание, подстанции и т.д. Объекты ОЗХ необходимы для пуска комплекса Каталитического крекинга. С момента подписания акта механического завершения начинается комплекс пусконаладочных работ.

15 марта 2018 года запланировано Механическое завершение строительно-монтажных работ на технологических установках проекта модернизации. 16 марта 2018 года запланировано начало предпусковых работ на технологических установках. 1 июля 2018 года запланировано прием сырья на установку каталитического крекинга. 30 сентября 2018 года запланировано завершение проекта, увеличение глубины переработки и обеспечение мощности нефтепереработки до 6 млн. тонн в год.
В целом в рамках проекта модернизации завода также построены и введены в эксплуатацию установки изомеризации с блоком предварительной гидроочистки сырья мощностью 600 тыс. тонн в год и производства серы мощностью 4 тыс. тонн в год, реконструирована существующая установка гидроочистки дизельного топлива, завершено строительство установки герметичного налива светлых нефтепродуктов и других объектов заводской инфраструктуры.

При реализации Проекта использованы современные и передовые технологии нефтепереработки от ведущих мировых компаний – UOP (США), AXENS (Франция) и CPE (КНР). В качестве проектировщиков привлечены компании Technip (Италия) и ТОО ИК «Казгипронефтетранс» (Казахстан).

Генеральным подрядчиком по данному проекту выступает компания China Petroleum Engineering & Construction Corporation – одна из крупнейших инжиниринговых и строительных компаний в нефтегазовой промышленности.

Необходимо отметить, что реализация Проекта модернизации на ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» ведется без остановки действующего производства.

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