Шымкентский предприниматель полностью разорен по доброте душевной

Многомиллионными убытками и, по сути дела, полным разорением обернулось для шымкентского предпринимателя желание сделать доброе дело, согласившись в ответ на просьбу руководителя учебного центра МВД РК завершить капитальный ремонт здания, не дожидаясь финансирования работ из республиканской казны, пишет «Казахстанская правда«.

Под честное слово

РГУ «Учебный центр МВД РК им. Б. Момышулы», известное в Шымкенте как школа МВД, готовилось отпраздновать 40-летний юбилей. В гости ждали сразу 7 генералов, учившихся когда-то и работавших в учреждении, руководство МВД, известных выпускников заведения. Чтобы не ударить в грязь лицом перед высокими гостями, руководство учебного центра старалось изо всех сил. Удивить их хотели не только ходом учебно-воспитательного процесса, но и видом учебного и вспомогательных корпусов. Впервые за 40 лет существования учреждения здесь запланировали проведение капитального ремонта. И то верно, не приглашать же гостей в учреждение, в котором обшарпанные двери, унылые стены, прохудив­шиеся окна и протертый до дыр пол!

Ремонт учебного корпуса начали загодя, заключив еще вес­ной 2012 года договор о государственных закупках с ТОО «ӨндірісҚұрылысТехМонтаж», ставшим победителем конкурса. Именно этой компании предстоя­ло привести в порядок учебный центр, сделав капитальный ремонт учебного корпуса, спортивного зала, общежития и складов. Предстоял огромный объем работ, общая сумма которого оценивалась в 697 559 000 тенге. Проведение работ и, соответственно, оплата их предполагались поэтапно в течение нескольких лет за счет средств рес­публиканского бюджета. Между ТОО «ӨндірісҚұрылысТехМонтаж» и РГУ «Учебный центр МВД РК им. Б. Момышулы» ежегодно заключались соответствующие договоры. Графики проведения ремонта и оплаты выдерживались, не было претензий ни со стороны заказчика, ни со стороны подрядчика.

В ноябре 2014 года директор РГУ «Учебный центр МВД РК им. Б. Момышулы» попросил руководителя ТОО «ӨндірісҚұрылысТехМонтаж» завершить капитальный ремонт учебного корпуса до конца года, хотя по графику эти работы пролонгировались на 2015 год, соответственно, и финансирование дополнительного объема предполагалось в следующем году. Руководитель учебного центра свою просьбу объяснил тем, что затянувшийся ремонт создает дополнительные трудности при организации учебного процесса. Предприниматель согласился, тем более что директор учебного цент­ра полковник полиции Бегайдар Тойлыбаев написал гарантийное письмо, пообещав уже в первой декаде 2015 года произвести оплату за весь дополнительный объем выполненных работ.

На исходе 2014 года учебные классы, коридоры, актовый зал и огромный холл при входе сверкали красотой и чистотой. Сотрудники и руководство не скрывали своей радости: подрядчик попался добросовестный и очень ответственный. При ремонте использованы качественные строительные материалы, все сделано очень аккуратно и тщательно – не к чему придраться, даже если захотеть!

– До юбилея оставались считанные месяцы, и директор снова завел со мной разговор о том, что хорошо бы привести в порядок заодно и наружные стены, фасад здания, а также входной комплекс, ремонт которых также значится в смете 2015 года, – рассказывает директор ТОО «ӨндірісҚұрылысТехМонтаж» Руслан Утешев. – Дескать, на следующий год МВД обещает выделить 200 миллионов тенге, и этих денег с лихвой хватит, чтобы покрыть весь этот перечень ремонтных работ, а также поменять на учебном корпусе кровлю. А чтобы я не сомневался, что оплата будет, пообещал дать гарантийное письмо. Я согласился, чисто по-человечески понимая, что негоже, чтобы перед гостями фасад главного корпуса предстал в столь неприглядном виде.

Долг платежом красен

Специалисты ТОО «Өндіріс­ҚұрылысТехМонтаж», завершив внутреннюю отделку главного корпуса, принялись за облицовку керамогранитом наружных стен, приведение в порядок фасада здания и ремонт кровли. 21 января 2015 года между заказчиком и подрядчиком был заключен договор № 4 на общую сумму 200 000 000 тенге. В нем оговаривался срок выполнения работ и срок оплаты – апрель 2015 года. На момент подписания договора строительная компания уже успела выполнить значительный объем работ, предусмотренных договором. В начале февраля 2015 года руководство учебного центра МВД РК эту работу приняло, подписав акт приемки на общую сумму 68 303 049 тенге.

Время шло, а обещанных в апреле денег предприниматель так и не получил. Руководство учреж­дения ссылалось на начало года и обычные в это время трудности, связанные с бюджетным финансированием, и прочие обстоятельства. Все это время специалисты строительной компании продолжали работать на объекте, успев завершить ремонт, как и обещали, до юбилея. Учебный центр МВД РК отпраздновал юбилей, стихли фанфары, разъехались гости, а оплаты за ремонт так и не было. Наступившие будни оказались куда более суровыми, чем даже мог предположить Руслан Утешев, обросший за последние несколько месяцев долговыми обязательствами перед своим коллективом и субпод­рядчиками, задействованными на ремонте объекта. Оказалось, что директор Учебного цент­ра МВД РК Бегайдар Тойлыбаев не зарегистрировал договор о государственных закупках на выполнение работ на 200 млн тенге в органах казначейства, а без такой регистрации ни о какой оплате и речи быть не могло.

– При уточнении республиканского бюджета в середине февраля 2015 года протокольным решением Республиканской бюджетной комиссии расходы на проведение капитального ремонта здания учебного центра в сумме 200 миллионов тенге были секвестированы, – рассказывает главный бухгалтер РГУ «Учебный центр МВД РК им. Б. Момышулы» Динара Тулеметова. – А поскольку финансирование работ изначально предполагалось в марте, то и зарегистрировать договор № 4 от 21 января в казначействе директор мог только в этот период, а не сразу после его подписания. После того как Республиканская бюджетная комиссия изъяла финансирование капитального ремонта РГУ «Учебный центр МВД РК им. Б. Момышулы» из сводной бюджетной заявки МВД, регистрация договора в казначействе стала в принципе невозможной.

– О том, что средства на капитальный ремонт секвестировали, мы узнали далеко не сразу, – подключается к разговору заместитель начальника по тыловому обеспечению учреждения Бекежан Кыдырбаев. – Всему виной разразившийся кризис. Подрядчик же сам изначально изъявил желание завершить ремонтные работы, не дожидаясь финансирования этого объема работ из республиканского бюджета. Он был уверен, что за работу с ним по-любому рассчитаются. Да и платить мы не отказываемся. Даже в зале судебного заседания мы подтвердили, что все работы выполнены в полном объеме и на очень высоком уровне. С тех пор, как ремонт сделан, прошло уже почти 3 года, и у нас по-прежнему к качеству нет претензий. Думаю, зря предприниматель судиться стал. Надо было подождать, и пос­тепенно с ним бы рассчитались, а так теперь он деньги может получить только по решению суда.

Руслан Утешев считает, что руководство учебного центра ввело его своими обещаниями в заблуждение и преднамеренно продолжительное время держало в неведении, не сообщая достоверную информацию даже после того, как стало известно о секвестировании финансирования на капитальный ремонт учебного центра. Предприниматель настаивает, что от него умышленно скрывали реальное положение дел, дожидаясь завершения выполнения всего объема работ. Более того, руководитель строительной компании утверж­дает, что даже после того, как ситуация прояснилась, руководство учреждения долгое время уговаривало его не подавать исковое заявление в суд, обещая решить проблему с финансированием.

– Перед нами классический пример того, как по вине чиновников бизнес несет колоссальные убытки и попадает в разряд банкротов, – высказывает свою позицию заместитель директора Палаты предпринимателей ЮКО Кайрат Акенов. – Подобное отношение – это издевательство над предпринимателем. Государственное учреждение незаконно обогатилось за счет предпринимателя, а бизнесмен при этом весь в долгах. Самое возмутительное в этой ситуации, что его пустили по замкнутому кругу и который год добропорядочный гражданин и честный предприниматель не может добиться справедливости.

Суд – не дело

За помощью и защитой в Палату предпринимателей Руслан Утешев обратился уже после того, как не нашел поддержки в суде. Он подавал в суд 2 иска, потратив в общей сложности на поиски справедливости практически 2 года. В первый раз предметом судебного иска стали взыскание суммы задолженности и понуж­дение ответчика зарегистрировать договор о государственных закупках от 21 января 2015 года в органах казначейства. Специа­лизированный межрайонный экономический суд решением от 20 ноября 2015 года иск ТОО «ӨндірісҚұрылысТехМонтаж» удовлетворил в полном объеме, обязав РГУ «Учебный центр МВД РК им. Б. Момышулы» зарегистрировать в органах казначейства договор на выполнение ремонтно-строительных работ и взыскать с учреждения сумму задолженности в размере 68 млн 304 тыс. тенге.

Руководство учебного центра не согласилось с таким исходом дела, подав апелляционную жалобу. Это выглядит по меньшей мере странно, если учесть, что представитель ответчика признал в зале суда тот факт, что строительно-монтажные работы истцом действительно выполнены своевременно и в полном объеме.

Постановлением апелляционной судебной коллегии по гражданским и административным делам Южно-Казахстанского областного суда от 14 января 2016 года это решение было отменено, исковое заявление о взыскании задолженности оставлено без удовлетворения. Коллегия посчитала, что отказ руководства учебного центра в регистрации договора в казначействе должен быть оформлен в письменном виде. А если такого письменного отказа нет, то нет и предмета спора. Да и истец, дескать, не обращался к ответчику письменно с просьбой зарегистрировать договор в органах казначейства, а значит, ответчик вовсе и не уклонялся от регистрации сделки. Во всяком случае письменного отказа в регистрации договора нет. Все эти доводы и легли в основу решения суда, отменившего решение суда первой инстанции. При этом суд почему-то не взял в расчет письмо за подписью Руслана Утешева от 1 февраля 2015 года, адресованное Б. Тойлыбаеву, в котором как раз и содержится просьба предпринимателя зарегистрировать договор о государственных закупках в органах казначейства.

Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РК поддержала позицию апелляционной судебной коллегии по граж­данским и административным делам Южно-Казахстанского областного суда. Предпринимателю ничего не оставалось, как еще раз обратиться в суд. На этот раз предметом иска стало взыскание с учебного центра суммы неосновательного обогащения.

Специализированный межрайонный экономический суд ЮКО признал, что в соответствии с Гражданским кодексом РК имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя, должно быть возвращено потерпевшему в натуре. Правда, судья в исковых требованиях в итоге отказал. И сделал он это на основании того, что истец, требуя взыскать сумму неосновательного обогащения, «не представил суду доказательств о том, что неосновательно полученное имущество не может быть возвращено ответчиком в натуре».

– Получается, что я должен был доказать в суде, что не могу демонтировать окна и двери, снять полы и керамогранит со стен, чтобы унести их в качестве компенсации за неоплаченный ремонт?! – комментирует ситуацию Руслан Утешев. – О какой «натуре» еще может идти речь? После такого решения суда действительно ничего другого уже не остается, как снять окна и двери, чтобы хотя бы частично компенсировать понесенные убытки. Абсурд какой-то, да и только. Обидно, что, подавая еще один иск, я снова заплатил пошлину в размере 2 миллионов тенге, тем самым умножив свои убытки и долги.

Решение специализированного межрайонного экономического суда ЮКО поддержала апелляционная судебная коллегия по гражданским и административным делам Южно-Казахстанского областного суда. Оно вступило в законную силу сразу же после оглашения в суде. Тем самым для Руслана Утешева, пытавшегося хоть как-то получить плату за выполненную работу, круг замкнулся. В полном отчаянии бизнесмен обратился за помощью в палату предпринимателей.

В сухом остатке

Последние 3 года ТОО «Өндіріс­ҚұрылысТехМонтаж», в штате которого когда-то состояли 32 человека, не работает. Компания всем и везде должна. 4 млн тенге составляет долг по налогам и обязательным платежам в бюджет. Эта сумма числится с 2014 года. Еще 800 тыс. тенге работодатель не выплатил в качестве заработной платы бывшим сотрудникам, которые вынуждены были уволиться и искать другую работу. 24 млн тенге Руслан Утешев задолжал субподрядчикам, которые отпускали ему стройматериалы и выполняли часть работ во время ремонта главного корпуса Учебного центра МВД РК, точно так же поверив гарантийному письму его директора Бегайдара Тойлыбаева. Многие из них сейчас подали исковые заявления в суд и таким способом пытаются взыскать долги со своего бывшего партнера, хотя и сочувствуют, понимая, что в столь плачевной ситуации он оказался не по собственной воле.

Такой же позиции придерживаются и в палате предпринимателей, считая, что собственник ТОО «ӨндірісҚұрылысТехМонтаж» стал заложником ситуации, так и не добившись оплаты выполненных работ. Руководство палаты предпринимателей обратилось в областную и Генеральную прокуратуру с просьбой оказать всестороннюю правовую помощь добросовестному бизнесмену и добиться получения причитающихся ему средств за выполненный объем работ.

Чтобы погасить хотя бы часть долгов, Руслан Утешев продал квартиру, личный автомобиль и всю строительную технику, которая была на балансе компании. Больше у предпринимателя нет никакого имущества, которым бы он мог расплатиться по счетам. Так что ТОО «ӨндірісҚұрылысТехМонтаж» отмечает свой 10-летний юбилей в полной финансовой несостоятельности.

– Я разорен, – в отчаянии говорит Руслан Утешев. – Меня беспокоит, что страдает моя деловая репутация. Как мне быть дальше? Как защитить свое честное имя и репутацию, ведь у меня есть семья, дети, родственники. Как смотреть в глаза своим бывшим работникам, верившим моим обе­щаниям заплатить за их труд? В чем моя вина?..

Любовь Доброта