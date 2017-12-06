Стал известен перечень объектов, которые будут запущены 6 декабря в рамках Индустриального телемоста

Стал известен перечень объектов, запуск которых будет произведен в рамках Индустриального телемоста 2017 года, передает Kazakhstan Today. В перечне и Шымкент — ТОО «Continental Logistics Shymkent» осуществит запуск транспортно-логистического центра в Шымкенте.

В первом блоке — «Индустриальные объекты 2017 года» — будет запущена золотоизвлекательная фабрика компании «Казахалтын Технолоджи» (поселок Аксу, Акмолинская область), завод по производству нефтегазового оборудования и труб ТОО «Казахстанский завод нефтяного оборудования» (Актюбинская область) и производство металлоконструкций с использованием методов роботосварки ТОО «Жигермунайсервис» (Атырауская область).

Также будет дан старт работе молочного завода с установкой высокотехнологического оборудования Тетра Пак ТОО «Маслодел» (СКО) и модернизированного молочного комплекса с установкой высокотехнологичного оборудования для переработки ТОО «Восток-Молоко» (ВКО) и птицефабрики ТОО «Жайык Агро» (ЗКО).

В ходе индустриального моста будет осуществлено включение с объекта ТОО «Оргстрой», где проходит модернизация и добыча, переработка гранита, мрамора и гипса по новейшей технологии безвзрывной выработки блоков (Жамбылская область), произойдет запуск завода по производству металлоконструкций ТОО «Psi Stroy Industriya» (Алматинская область) и проекта альтернативной энергетики Коринской ГЭС (Алматинская область). В телемосте поучаствует и ТОО «Recycling Company» — компания по переработке отходов, а также будет дан старт предприятию по утилизации и переработке ВЭТС (Карагандинская область).

Второй блок — «Инфраструктурные проекты» — включает строительство 2-й очереди порта Курык — автомобильного паромного комплекса (Мангистауская область); запуск авиационно-технического центра АО «Эйр Астана» (Астана); запуск участка Актау — Шетпе автодорожного проекта Актау — Бейнеу (автомобильные дороги, Мангистауская область); ТОО «Continental Logistics Shymkent» — запуск транспортно-логистического центра в Шымкенте; «Интергаз Центральная Азия» — развитие системы газоснабжения республики и экспорт природного газа; и запуск установки осушки газа на ПХГ «Бозой» (Актюбинская область).

В третий блок — «Новая инвестиционная стратегия» — вошли ТОО «Giessenhaus» и Группа компаний КИК, запуск производства легированного алюминия и производства алюминиевых автомобильных дисков (Павлодар); АО «ArcelorMittal Tubular Products Aktau», запуск производства стыкосварочных труб (СЭЗ «Морской порт Актау», Мангистауская область); АО «Химфарм» — запуск нового цеха твёрдых лекарственных форм (Шымкент, ЮКО); ТОО «Корпорация «DANAKE», строительство завода по производству цемента (Кызылординская область); ТОО «KPI», строительство нефтехимического производства (Атырауская область).

Четвертый, финальный блок «Индустрия 4.0», включает следующие компании: «Евразийскую группу», ERG, проект «умного карьера» в Качарском руднике (Костанайская область); корпорацию «Казцинк», запуск системы Pitram на Малеевском руднике (ВКО); компанию «Алтыналмас», запуск интеграционной платформы (Жамбылская область); а также два казахстанских технопарка — Автономный кластерный фонд «Парк инновационных технологий», проект «Цифровая лаборатория» (Алматы) и АОО «Назарбаев Университет», лаборатория робототехники «Назарбаев Университет» (Астана).

Напомним, 6 декабря на Дне индустриализации будут подведены итоги индустриализации за текущий год. В рамках телемоста планируется запуск 18 проектов на общую сумму 399 млрд тенге в рамках реализации Государственной программы индустриально-инновационного развития на 2015-2019 годы, сообщали ранее в пресс-службе МИР РК.