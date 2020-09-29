В Шымкенте Первый Президент Казахстана посетил предприятие, специализирующееся на производстве медицинского оборудования, медицинской мебели и автомобилей медицинского назначения.

С 2013 года по настоящее время ТОО «Казмедприбор» произвело более 15 тысяч единиц медицинского оборудования, более 120 тысяч единиц медицинской мебели, 742 автомобиля скорой помощи. Предприятие было основано в 2005 году.

Аким г.Шымкента М.Айтенов проинформировал Елбасы о планах строительства многопрофильной университетской больницы на 1000 коек за счет средств частного инвестора. Планируется, что в новом медучреждении будут функционировать центр матери и ребёнка, хирургический, терапевтический центры, а также клинико-диагностический центр на 700 посещений в смену.

Кроме того, председатель правления АО «Самрук-Қазына» А.Есимов доложил о предпринятых в период пандемии мерах со стороны ФНБ по поддержке системы здравоохранения и отечественных производителей. Также Нурсултану Назарбаеву было доложено о ходе исполнения поручения по строительству медицинских центров в столице и г.Алматы.

А.Есимов также проинформировал Елбасы о закупе препарата «Авифавир» в количестве 3000 единиц и достигнутой договорённости по поставке вакцины против коронавируса.

Справочно:

Основные виды выпускаемой продукции: автомобили медицинского назначения; аппараты ИВЛ (турбинный, неонатальный, портативный); мониторы пациента; ЭКГ аппарат; лабораторные шкафы; функциональные кровати и т.д.

Производственные мощности: медицинское оборудование – 50 тыс. единиц в год; медицинская мебель – 150 тыс. единиц в год; автомобили медицинского назначения – 1000 единиц в год. Кроме того, предприятие освоило выпуск новых видов продукции – турбинный аппарат ИВЛ, шприцевой насос, инкубатор для новорожденных, аппарат ИВЛ для новорожденных. Доля казахстанского содержания – от 51,2 до 98%.