Торговая сеть «Изуми» поздравила особых детей с Новым годом

Представители торговой сети «Изуми» поздравили особенных детей с Новым годом. Во время праздника, который прошел в здании городской поликлиники № 5, детишкам были вручены сладости и игрушки.

После теплых слов, гости из торговой сети «Изуми» приступают к раздаче подарков. Кому-то достаются сладости. Другие ребятишки радуются игрушкам. Бекзат Сахыбек решил сделать взрослым свой подарок. Мальчик подготовил стихотворение к Новому году.

«Спасибо большое Изуми. Дети очень обрадовались!» — Фарида Аякешова, мама Турсына и Талгата, вместе с детьми сердечно поблагодарила за проявленное внимание.

Благодарен руководству торговой сети «Изуми» за настроение, подаренное детям, и коллектив городской поликлиники № 5.

Для руководства торговой Сети «Изуми» организовывать подобные праздники стало доброй традицией. Они заранее закупают игрушки и стараются всегда радовать малышей.

Зауре Жунисова, директор торгового дома «Изуми», по ул. Аскарова отметила, что весомый вклад в такие акции вносят покупатели торговой сети. Ведь именно благодаря клиентам, стало возможным в течение года дарить детям праздничное настроение.

У взрослых и детей одно пожелание, чтобы Новый год принес всем счастье, веселье и здоровье.

Шынар Оразова

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