В Казахстане стали жертвовать на благотворительность втрое чаще

За год число жителей Казахстана, которые отправляют деньги на благотворительность, увеличилось в 3 раза, количество таких переводов — в 3,3 раза. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Кассы, изучив данные о переводах казахстанских пользователей.

Сегодня через Яндекс.Кассу платежи принимают свыше 75 тысяч онлайн-площадок по всему миру, в том числе благотворительные фонды: Greenpeace, «Всемирный фонд дикой природы», «Подари жизнь», «Вера», «Милосердие», «Линия жизни» и многие другие.

За последние двенадцать месяцев объём переводов, которые жители Казахстана отправили на благотворительность, в целом вырос более чем в 8 раз. На одного человека приходится в среднем 2 онлайн-пожертвования в год. В среднем за раз люди переводят 6297 тенге — это в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Для сравнения, в России средний перевод — 4111 тенге, в Армении — 4065 тенге, в Беларуси — 2915 тенге.

За год количество казахстанских пользователей, которые отправляют деньги на добрые дела, сильнее всего выросло в Семее (в 5 раз), Астане (4,9 раза), Усть-Каменогорске (3,7 раза), Алматы (3 раза) и Караганде (2,4 раза). Наименьший рост был в Актобе — в 1,5 раза.

Больше всего в среднем за раз переводят жители Астаны — 8324 тенге. Далее идут пользователи из Актобе (7635 тенге), Алматы (7374 тенге), Усть-Каменогорска (6411 тенге), Павлодара (4338 тенге), Шымкента (3945 тенге), Тараза (3718 тенге), Караганды (3678 тенге).

Самый маленький средний перевод — в Семее, 2459 тенге. За год заметнее всего этот показатель вырос в Таразе — почти в 11 раз. А вот в Караганде он, наоборот, уменьшился — почти в 1,2 раза.

В исследовании учитывались переводы с декабря 2016 по декабрь 2017 и за такой же период годом ранее через Яндекс.Кассу. Она помогает настроить на сайте приём оплаты всеми самыми популярными способами: от банковских карт до бесконтактных платежей и наличными.