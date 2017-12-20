В РК снизили штрафы для водителей за нарушения ПДД

Мажилис Парламента РК на пленарном заседании рассмотрел изменения и дополнения, внесенные Сенатом в проект Закона «О внесении изменений в Кодекс РК об административных правонарушениях», передает МИА «Казинформ».

«Внесенные изменения и дополнения направлены на уточнение ряда норм законопроекта. Отдельные поправки касаются совершенствования процессуальных норм законопроекта. В целом, поправки не затрагивают концепцию и не ухудшают содержание законопроекта, одобренного Мажилисом. В связи с этим, комитет предлагает согласиться с изменениями и дополнениями, внесенными Сенатом Парламента в данный проект закона», ― сказал депутат Арман Кожахметов, выступивший с докладом.

Как сообщалось ранее, указанными поправками в Административный кодекс предусматривается узаконить предписания, оформляемые по показаниям камер фотовидеофиксации.

В случае уплаты штрафа в течение 10 дней с момента получения уведомления, предусмотрены скидки.

Кроме того, законопроектом предусматривается снижение штрафов, а за некоторые нарушения ужесточение наказания — например, за выезд на перекресток в случае образовавшегося затора, который привел к созданию нового затора в поперечном направлении, будет предупреждение или штраф в размере 3 МРП, а за повторное нарушение в течение года 7 МРП.

Сейчас размер штрафа за данное нарушение составляет 10 МРП. Выезд на встречную полосу будет наказываться лишением водительских прав на срок до 6 месяцев, тогда как сейчас этот срок составляет один год.

Будут также смягчены наказания за невключенные днем фары, превышения скорости, остановку и стоянку в запрещенных местах, за стоянку на местах для инвалидов.

За невыполнение требования об остановке нарушителям грозит штраф в размере 30 МРП, при повторном нарушении в течение года — лишение прав на 6 месяцев. В настоящее время за это нарушение предусмотрено наказание в виде лишения прав на один год. После обсуждения мажилисмены решили согласиться с предложениями Сената. Таким образом, Закон принят.