В Шардаринском водохранилище утонули рыбаки. Двое мужчин ушли на рыбалку и не вернулись к назначенному времени, сообщил Павел Вишенин, руководитель спасательного подразделения ОСО ДЧС ЮКО.

Сообщение о пропаже рыбаков поступило 27 декабря в 16:58. 22-летний и 32-летний местные жители не вернулись после рыбалки. Моторная лодка, на которой утонувшие ловили рыбу, была найдена местными жителями до прибытия спасателей.

Прибывший к месту трагедии водолазный расчет, обследовал предполагаемый район гибели мужчин, но поиски результатов не принесли. В связи с наступлением темноты поисково-водолазные работы были приостановлены до утра следующего дня.

Поисковые работы проводились на глубине 6-7 метров, видимость 1,5, скорость течения 0 м/с, температура воды +1градус, температура воздуха +4 С гр., волнение 0 — балл.

28 декабря в 12:40 на расстоянии около 7 км от берега и 20-и метрах от предполагаемого места утопления, совместно с местными жителями, с помощью поискового приспособления «кошка», было найдено тело утонувшего мужчины, 1995 года рождения, в 14:15 в ходе поисково-водолазных работ водолазы подняли тело второго утонувшего мужчины, 1985 года рождения, в 50-ти метрах от места происшествия в 7-ми километрах от берега.

В поисках были задействованы родственники, местные жители, сотрудники отдела по чрезвычайным ситуациям и внутренних дел Шардаринского района.

Спасательный отряд призывает жителей и гостей области безукоризненно выполнять правила безопасности на воде в зимний период.