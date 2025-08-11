Вода стала поступать во все жилые массивы Шардары

В связи с временным снижением уровня воды в Шардаринском водохранилище, 6 августа в городе Шардара была зафиксирована проблема с подачей воды.

По поручению акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова незамедлительно был создан оперативный штаб, утвержден чёткий алгоритм действий, организовано круглосуточное дежурство и открыта горячая линия для жителей, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Благодаря слаженной и быстрой работе штаба, подача воды была восстановлена в кратчайшие сроки. На наиболее важные социальные объекты, в том числе больницы и многоэтажные дома, вода начала поступать в приоритетном порядке.

Для решения проблемы недостаточного давления и объема подачи воды был установлен дополнительный насос на первом главном гидроузле, а также введён в эксплуатацию полиэтиленовый водопровод диаметром 200 мм. Уже 6 августа в 20:50 был успешно запущен второй насос, с помощью которого осуществляется подача воды из Шардаринского водохранилища в главный гидроузел города.

На сегодняшний день водоснабжение полностью восстановлено во всех микрорайонах города Шардары. В целях профилактики и обеспечения бесперебойной подачи воды в жилых районах дополнительно установлены 28 резервуаров для сбора воды. Кроме того, круглосуточно работают 10 специальных водовозов.

Также, собственникам 3-х скважин, владельцам 15 водовозов, перевозящих воду, были проведены разъяснительные работы о не повышении цены на воду, заключены соглашение. Ведутся работы по транспортировке воды круглосуточно.

«Сегодня вода поступает во все жилые массивы города. Работу по обеспечению населения водой координируют представители акимата области, руководители районов и сотрудники коммунальных служб. Организовано круглосуточное дежурство, работа ведется на постоянной основе», — сообщил первый заместитель акима Туркестанской области Зулфухар Жолдасов.