Шардара переживает крупнейший дефицит воды за последние годы

Жители Шардары столкнулись с дефицитом воды. Как рассказали в акимате Туркестанской области, уровень воды в Шардаринском водохранилище критически упал, и подача воды по основному водоводу в город прекратилась. А 6 августа вода в Шардару перестала поступать полностью.

«В связи со снижением уровня воды в Шардаринском водохранилище возникла проблема водоснабжения города Шардара с населением 32 тысячи человек. Мы оперативно создали штаб. Вчера аким области лично приехал и возглавил работу. Здесь, в нашем районе, есть подземный трубопровод от озера до насосной станции, но сейчас оттуда вода совсем не подается. Вчера в городе вообще не было воды», — прокомментировал ситуацию первый заместитель акима Туркестанской области Зулпыхар Жолдасов.

По официальным данным, в городе насчитывается 85 многоэтажных домов и около 6 тысяч частных. Работают и социальные объекты. Накануне были установлены два наземных насоса, которые подключили к городской водостанции. Но пока вода дошла только до многоэтажных домов и районной больницы.

Зулпыхар Жолдасов, первый заместитель акима Туркестанской области: «В приоритете — 85 многоэтажек и наша больница. Мы уже обеспечили их водой в полном объёме. Потребление этих объектов около 3 тысяч кубов в сутки. Всего городу, включая частный сектор, требуется до 6 тысяч кубов. Мы установим ещё один двигатель, протянем дополнительную трубу, и планируем полностью закрыть потребности города в воде».

Частный сектор все еще остается без воды. На улицах и у многоэтажек установлены бочки, воду подвозят цистернами, организовано дежурство, работает горячая линия для населения.

Клара Асадкызы, жительница города Шардара: «До сегодняшнего дня у нас была нехватка питьевой воды. Сейчас, слава Богу, проблема решается. До этого акимат района и города постоянно подвозили воду в резервуары. Машины-водовозы приезжали регулярно. Благодаря этому люди не остались без воды и не испытывали серьёзного дефицита».

По информации городского акимата, перебои с подачей воды начались 4 августа. После подключения двух наземных насосов вода снова пошла в систему. Сейчас идёт наполнение городских резервуаров, рядом с насосной уже начали бурить скважину.

«Добираться до берега воды очень трудно — всё в грязи, поэтому большую часть работ пришлось выполнять вручную», — сказал первый заместитель акима Туркестанской области.

Такого массового отключения воды в Шардаре ещё не было. Сколько продлится ситуация — пока неизвестно.