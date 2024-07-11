«Мальчик и девочка погибли на наших глазах»: трагедия произошла на водопаде близ Шымкента

Трагедией для двух подростков закончился отдых на водопаде который находится в Байдибекском районе в 180 километрах от города Шымкент.

По сообщению очевидца, погибли мальчик и девочка которых затянуло в так называемую «воронку», неподалёку от берега. Женщина, которая обратилась в нашу редакцию отметила, что любоваться водопадом отправлялась с группой людей, они попытались спасти тонущих.

«Мы 29 июня с небольшой организованной группой ходили на водопад Шукыршак, это 150 км от Шымкента, платная зона туризма. Место представляет собой очень большую опасность для жизни, в этом убедились мы сами, на первый взгляд очень спокойный затон, но как оказалось, он таил в себе очень мощное подводное течение образующее воронку. Мой супруг зашел в воду первый, шел спокойно по грудь воды, как его на моих глазах стало закручивать как в центрифугу, он просто чудом смог спасти себя. Когда мы ближе к вечеру стали собираться домой, пришли группа подростков три мальчика и две девочки, я им сказала, чтобы не ходили туда, там опасно, но видимо они меня не поняли и стали спускаться, я им кричала, чтобы к скале где воронка не подходили, но это случилось за секунды, они играли, визжали, веселились и трое оказались в этой зоне, их закрутило как щепочек. Одного мальчика нам удалось спасти, двое ребят мальчик и девочка погибли на наших глазах. Мы побежали за спасателями, что бы другие дети не полезли их спасать и трагедия не увеличилась. Приехала группа спасателей, полиция нас опросила, я им показала видео, которое успели снять, где моего мужа крутит и как одного из детей выбросило уже мертвого из водопада», — рассказывает Любовь.

Спикер отмечает, несмотря на трагедию, которая произошла две недели назад зона по-прежнему доступна для отдыхающих. И на нее также может попасть любой желающий.

«Этот случай, видимо, хотят замять. МЧС говорит «проверяем», а что там проверять уже две недели, когда гибель двух детей случилась, это факт», — возмущается горожанка.

В ДЧС факт гибель людей на территории Государственного регионального природного парка «Сырдария-Туркестан» подтверждают. На пульт диспетчеров 112 информация о том, что утонули парень и девушка которые находились на отдыхе с друзьями, поступила в 15.30.

«В этом районе 29 июня в запрещенном месте купались люди. Утонул парень 1999 года рождения, и девушка 2005 года, сейчас нами проводятся различные рейды на водоемах. А в данном искусственном водохранилище купание под запретом», — поясняет начальник управления гражданской обороны ДЧС Дуйсен Оразгелды.

Журналисту также пояснили, что на территории установлены предупреждающие знаки, но их периодически разбирают на металлолом.

Тем временем в интернете можно встретить множество различных экскурсионных предложений где людям предлагают по доступным ценам отправиться в различные однодневные походы по подобным местам. Есть целые видео-описания как добраться и до водопада «Шукыршак» с пометкой «Это отличное место для Купания, как для взрослых, так и для детей» ( скрин предоставляем).

Вот только кто будет нести ответственность за последствия за такие заплывы в описаниях не уточняется. Гид- экскурсовод Тимур Байгулов призывает людей быть аккуратными и внимательными если решились на самостоятельный турпоход. Не прыгать с отвесных берегов и скал, и уж тем более не купаться в неизвестных и необорудованных водоемах.

«Слышал про данный случай, который произошел на Шукыршак, более того в тот злополучный день мои знакомые стали свидетелями этой ужасной трагедии. Сам лично я ни разу не был в Шукыршак, но могу сказать, что в горах, либо на природе в водоемах очень опасно и всегда необходимо быть начеку. Подобные водоемы и неопытность вкупе очень губительны. Вспомнить случай как 3-4 года назад студенты, не зная маршрута отправились на экскурсию, потерялись, решили перейти речку вброд и утонули. Поэтому я не советую ходить без гида. Конечно, люди и в бассейнах тонут, в целом вода не считается безопасной средой», — говорит Тимур.

Гид напоминает обычные меры безопасности и призывает горожан осознаннее подходить к выездам в горные местности и на природу.

«Не стоит переходить горные речки вброд самостоятельно без гида, и без веревки. Особенно не нужно устраивать фотосессии стоя на скользких камнях на берегу реки. Случаев, так попадали в беду тоже очень много. Не могу не отметить, что порой люди идут купаться, находясь в алкогольном состоянии, это грубейшая ошибка. А на природе, в заповедниках и горах нет ограждений поэтому туристы должны понимать, что в они должны быть аккуратны. Даже порой просто понюхать цветы небезопасно! Они могут быть ядовитыми и возможно получить даже ожог. Касательно гидов, то они не просто ведут в поход туристов, но и обучают, делятся опытом и подсказывают какие существуют опасности. Разъясняют полностью технику безопасности, и не только», — отмечает экскурсовод.

Наша редакция выражает глубочайшие соболезнования семье погибших молодых людей и призывает горожан быть предельно внимательными выезжая на отдых в загородную местность.