В Шымкенте не бывает плохой погоды

С наступлением холодов в Шымкенте многие начали выкладывать в сеть посты об ожидании снега. Похоже, дедушка Мороз все-же услышал желания шымкентцев. В Шымкенте почти сутки шел снег с метелью, но, при этом, мороз шымкентцы не ощутили.

А тем временем, пока горожане ждали снега, мне пришлось полететь в столицу нашей Республики — Астану. Нужно учитывать, что время вылета было 06:30 и погода в это время была лётной, термометр показывал +10. Во время перелета над Карагандой уже начали появляться заснеженные поля и горы. Астана встретила нас холодом, за бортом -15 и сильный пронизывающий ветер «обнял» шымкентцев и поприветствовал, конечно, негостеприимно.

Что примечательно, пока мы ездили по Астане, мы не встретили никого, а на центральных улицах можно было встретить лишь выбегающих из здания в магазин людей. Пробыв в Астане целый день, мы отправились в аэропорт имени Нурсултана Назарбаева, где можно было увидеть шымкентцев, греющихся разным способом, кто за чашкой кофе или чая, а кто-то в зале ожидания разминаясь, молодые люди отрабатывали боевые приемы друг на друге, конечно-же в шутку, вырабатывая тепловую энергию 🙂 .

Астанчанина в аэропорту можно узнать сразу, одет он тепло, все время в руках держит бумажную кружку с кофе. А Шымкентский отличается сразу, наши вальяжно сидят в кафешках в аэропорту, одежда у наших примерно такая: кожаная куртка или легкая куртка, не сапоги, а крутые ботинки, можно встретить и не крутые ботинки. Но есть и те кто, отличается от всех — это шымкентцы в дорогих шубах и дубленках. Удалось мне пообщаться и с астанчанином, как позже выяснилось, шымкентского происхождения, который ожидал рейс в Москву.

— Вообще, я не мерзну, конечно, в Шымкенте тепло и привыкаешь, но стоит пожить в Астане, сразу привыкнешь, когда поживешь! А так, когда я приехал в Астану из Шыма, тоже мучился, но сейчас все хорошо, — уверенно говорит Кайрат Б.

— То есть, погоди, ты из Шымкента?

— Ия, бул жерде жартсы Шымкентиктер го, братан… (Братан, конечно, я из Шымкента, тут почти все от туда)))

Рейс объявили и наша делегация спешно покинула Астану, через полтора часа голос в салоне самолета объявил, что мы уже в аэропорту Шымкалы и температура у нас +12. Аплодировали пассажиры не только экипажу, но и тому, что мы вернулись в наш любимый Шымкент, где снег всегда идет красивый, где даже мороз не слишком злой, шымкентский мороз любит нас, он нас бодрит и гуляет дальше. Как же было прекрасно вернутся в Шымкент и наблюдать из окна такую картину: идет снег и полные улицы людей, которые улыбаются. Шырайлы Шымкала жаса!!!

Шуддин Саидов