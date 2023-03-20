Более 120 производителей принимают участие в «Наурыз Корме»

Продовольственные товары, сладости и бытовая химия. В Шымкенте открылась выставка-ярмарка отечественных товаров «Наурыз Корме».

Свою продукцию представили больше 120 казахстанских товаропроизводителей.

Немалый интерес вызвала у посетителей технология изготовления натурального казалинского мыла и консервированных грибов из Жамбылской области.

Назым Нурбаева, предприниматель из Жамбылской области:

«Это — вешенки. Мы заказываем продукцию из Шымкента. Заключили договор с Алматинским аграрным институтом на получение семян. Мы используем наши отечественные семена. В год мы примерно производим 14 тонн грибов».

Канат Арыстанбек, предприниматель из Кызылординской области:

«Это мыло в отличие от других органическое, изготовлено из смеси животного жира и пальмового масла. В день мы примерно производим около полутора тысяч кусков мыла. Заказов много. В ближайшее время мы также планируем производить духи».

Свою продукцию товаропроизводители презентуют в выставочном центре «Корме». Поддержать местных предпринимателей приехал аким Шымкента Мурат Айтенов.

Главная цель выставки – показать потенциальным партнерам и потребителям, что отечественная продукция не уступает зарубежной.

Береке Дуйсебеков, руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития г.Шымкента:

«Выставка приурочена к Наурызу. Здесь собрались больше 100 товароприозводителей из Шымкента, Туркестана, Жамбылской и Кызылординской областей. Главное отличие выставки в том, что в этом году она проходит как ярмарка. Каждый желающий может купить товар по себестоимости».

Ярмарка в выставочном центре Корме продлится до 22-го марта включительно.