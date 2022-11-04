Специализированная ярмарка белорусской обуви снова в Шымкенте

В Шымкенте проходит ярмарка белорусской обуви. Жители и гости города могут приобрести по доступной цене качественную обувь: из натуральной кожи, с мехом овчины внутри, с подошвой из полиуретана, которая не лопается на морозе, гнется и не скользит. Ярмарка проходит в здании художественной галереи, в парке Абая. Продлится она до 11 ноября.

Каждую предложенную продавцами-консультантами пару обуви с удовольствие примеряют покупатели. О том, что в Шымкенте открылась ярмарка белорусской обуви Наталья Бурмистрова узнала от детей. Пришла и не пожалела. Профессиональные специалисты помогут подобрать обувь каждому индивидуально. Говорят, найдут комфортный вариант даже для самого привередливого покупателя. Обувь прослужит не один год, приятно удивит и цена.

Наталья Бурмистрова, жительница г. Шымкента: «Мы же женщины, любим красиво одеваться. К тому же, белорусская обувь очень удобная. Я много померила, тут всего так много, что глаза разбегаются. Почаще бы приезжали молодцы, белорусы».

На ярмарке белорусской обуви можно приобрести женскую обувь: от 36 по 43 размеры, и мужскую — с 40 по 49 размеры. Обувь — зимняя, летняя и сезонная, в основном, для проблемных ног — с выступающей косточкой, широким голенищем и высоким подъёмом.

Алена Сотскова, менеджер по продажам: «Мы в вашем городе не первый раз. Люди к нам идут за качеством и за доступными ценами. Вся обувь из натуральной кожи, внутри мех — овчина, противоскользящая подошва, водоотталкивающая основа. При покупке двух пар, делаем хорошую скидку. Приходите. Мы будем рады».

Ярмарка белорусской обуви в Шымкенте продлится до 11 ноября включительно. Она проходит в здании художественной галереи, по улице Мадели кожа, 2Б, в парке Абая, напротив ЦОНа.

Организатор акции ИП Макулов Сабыр Кадырович KZ56UWQ02390073.