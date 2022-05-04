Ярмарка белорусской и российской обуви в Шымкенте

С 5 по 25 мая в Шымкенте пройдет ярмарка белорусской и российской обуви из натуральной кожи.

Важная особенность — обувь имеет ортопедическую основу и противоскользящую подошву.

Улжан Камытбекова как услышала о ярмарке обуви сразу же пришла порадовать себя обновкой. Женщина давно искала практичную и удобную обувь. Благо, на ярмарке представлен широкий ассортимент обуви для всех сезонов.

Улжан Камытбекова, жительница г. Шымкента: — «Данная обувь производства Беларуси и России. Товары качественные и цены доступные. Мне понравилось».

Здесь на ярмарке каждый может себе подобрать понравившуюся пару. А помогут в этом квалифицированные продавцы- консультанты. Ярмарка работает с 5 по 25 мая с 10 утра до 19 вечера без перерыва и выходных.

Елизавета Климова, менеджер:

-«Мы приглашаем на ярмарку белорусской и российской обуви. Вся обувь из натуральной кожи. Как правило, многие болезни от ног. Поэтому важно покупать качественную обувь, особенно, для проблемных ног. Для тех, у кого высокий подъем, широкая голень с выступом и косточкой. Также обувь имеет ортопедическую основу и противоскользящую подошву. Не упустите возможность приобрести качественную обувь по доступной цене. При покупке 2 -х пар действует купон 5-процентная скидка на следующую покупку. Купоны бессрочные, будут действовать до следующих ярмарок».

Ярмарка белорусской и российской обуви расположилась в здании музея изобразительного искусства по улице Мадели Кожа, 2Б, остановка ЦОН. Добраться можно на автобусах №55, 61.