В Шымкенте санврачи рассказали, почему продавец пирожного с окурком останется безнаказанным

Специалисты санэпиднадзора рассказали, почему не будут проверять магазин в Шымкенте, где куплено пирожное с окурком внутри. С начала года в департамент охраны общественного здоровья по ЮКО поступило 32 жалобы от жителей региона, в том числе и анонимных.

Отравления некачественными и просроченными продуктами питания, неожиданные сюрпризы в еде, в виде несъедобных предметов — сотрудники департамента могут рассмотреть только некоторые из этих заявлений.

Казалось бы обычная самса — лук, мясо, тесто … или что-то еще? Кто знает. Покупая в магазинах, на базарах, в супермаркетах продукты питания, покупатель попадает в настоящую лотерею. Ведь только производитель знает, что в них действительно содержится.

Бдительность потребителя — залог его собственного здоровья. Иначе — никак: в ароматной самсе могут быть волосы или нитки, в булочке с изюмом далеко не сушеный виноград, а начинка пирожного окажется со вкусом жженых сигарет.

Последний пример — случай из реальной жизни. Один из городских интернет порталов опубликовал видеообращение возмущенной жительницы Шымкента. Девушка нашла в своем десерте окурок. К сожалению неприятную находку она обнаружила, когда уже почти доела «лакомство». Обед со вкусом «бычков» довел девушку до больничной койки.

Подобные онлайн-жалобы в Департаменте охраны общественного здоровья по ЮКО мониторят. Правда, пример с окурком в пирожном — явное нарушение безопасности пищевого продукта — рассмотрению, по словам специалистов департамента, не подлежит.

Меруерт Серикбаева, руководитель отдела санитарно-гигиенического надзора за пищевыми объектами: «По данному обращению заявитель не указал идентификационный номер, электронную подпись, ни даже почтовый ящик. Не было указано и адреса, где было куплено пирожное, не было подтверждающего документа, где и когда был куплен этот продукт…»

Анонимые обращения связывает сотрудников департамента по рукам и ногам. Чтобы заявление рассмотрели, а недобросовестного производителя наказали, нужно оформить заявление по всем правилам. Указать свое имя и фамилию, номер ИИН, почтовый адрес, точные координаты места покупки и, самое главное, предоставить чек.

Меруерт Серикбаева: «В случае выявления таких фактов, если качество не соответствует или нанесен вред здоровью, любой человек может обратиться в территориальные отделения нашего департамента или в сам департамент».

Торговые точки относятся к объектам незначительной эпидемической значимости и в план проверок департамента НЕ входят. Контролирующим органом в таком случае становится сам покупатель. А безопасность здоровья потребителя напрямую зависит от его бдительности. Приобретая товар без чека, вы становитесь невольным участником лотереи, где на кону ваше здоровье, а может быть и жизнь.

Анастасия Новикова