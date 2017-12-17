В Шымкенте установлена мемориальная доска известному детскому хирургу доктору Карабекову

В Шымкенте увековечили память выдающегося детского хирурга, педиатра, доктора медицинских наук — Карабекова Агабека Карабековича. О его достижениях в области медицины теперь напоминает мемориальная доска на стене областной детской больницы. Именно здесь он провел много лет своей врачебной практики.

На открытие почетной доски Агабеку Карабекову, собрались родственники, друзья и коллеги известного профессора.

Ануар Маймаков, главный врач детской областной больницы: «Агабек Карабекович достойный человек! Много лет занимался наукой и преподаванием, никогда не ходил по кабинетам в поисках повышения, работал честно и чисто! Такие врачи — пример для молодежи и всех наших коллег… Мемориальную доску на здании больницы он заслужил безоговорочно!»

Агабек Карабекович не только практиковал лечение сложной паталогии у детей, но и совершенствовал его методы. Он является автором 29 изобретений и патентов, трех монографий, 12 учебно-методических рекомендаций, 168 научных статей.

Его способом оперативного лечения воронкообразной деформации грудной клетки успешно сейчас внедрен в практическую деятельность отделения детской травматологии и ортопедии нашей области. Благодаря его профессионализму сотни детей живут и растут не испытывая физического дискомфорта из-за своих заболеваний.

Бауыржан Махатов, доктор фармацевтических наук, профессор, академик КАЗНАЕН: «Слава доктора шагала впереди него… Как только она чала работать в Шымкенте, все хотели показаться доктору Карабекову, со всего Казахстана приезжали люди со своими детьми. Не отказывал…»

Мемориальная доска, пожалуй, одна из самых распространенных форм для увековечивания памяти о событии или человеке, поэтому, памятные доски являются неотъемлемой частью любого населенного пункта, его историческо-художественной составляющей.

Мемориальные доски — это своеобразный молчаливый «гид» по истории, который рассказывает о значимых вещах потомкам и заставляет их гордиться своей историей и культурой. Теперь в Шымкенте увековечена помять о знаменитом детском Докторе…