Травмы детей: в ответе прежде всего родители!

Проснувшись утром в добром здравии, семьи с маленькими детьми даже не подозревают, что в этот день они могут экстренно попасть в травмпункт или сидеть в очереди в поликлинике на прием к детскому хирургу. А все потому, что детские травмы в нашей стране – это явление повседневное и повсеместное. Почему так происходит?

РАБАТ решил побеседовать с детским хирургом поликлиники №2 г. Шымкента Куралбаем САРСЕНБАЕВЫМ.

Куралбай Насырович Сарсенбаев – детский хирург.

Родился 8 сентября 1963 года в городе

Сарыагаш. В 1992 году окончил Семипалатинский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия». С 1992 по 1993 год прошел интернатуру в Шымкентской областной больнице по специальности «хирургия». С 1993 года по настоящее время работает в городской поликлинике №2 г. Шымкента.

Добросовестный, высокопрофессиональный труд Куралбая Насыровича отмечен благодарственным письмом министра здравоохранения РК, поощрениями администрации поликлиники, а также благодарностями не одной тысячи родителей маленьких пациентов.

– Куралбай Насырович, по чьей вине чаще всего происходят травмы детей?

– Исходя из своей более чем 30-летней практики, отмечу, что большая часть детей была травмирована по вине своих же родителей.

Присмотритесь к окружающим вас семьям, мамам, вышедшим с детьми во двор или в парк. Чем у нас чаще всего заняты молодые мамаши? Правильно, «сидят» в соцсетях в своих смартфонах. А как же иначе?! Ведь там так интересно, так захватывающе, что им не до детей. А ребенку достаточно нескольких секунд, чтобы залезть на подоконник, побежать за мячом, который покатился по проезжей части дороги, выпасть с качелей, опрокинуть на себя кастрюлю с кипятком…

Потом можно годами себя винить за такую оплошность, но в случившейся беде зачастую виноват ты сам или сама. Поэтому первый шаг для пресечения детского травматизма – это повышение ответственности родителей к исполнению своих прямых родительских обязанностей. Родил ребенка – расти его бережно! Для тебя на этом жизненном этапе – это самая важная задача.

– А сколько детей с травмами восстановились в вашей поликлинике? Есть такая статистика?

– С начала 2024 года у нас зафиксировано 1 200 случаев детского травматизма.

Есть такой документ – проект концепции развития службы охраны здоровья матери и ребенка в РК на 2023-2030 годы «Каждая женщина – каждый ребенок». Так вот там приводятся следующие данные: «Оставаясь существенной причиной смертности детей старше года, уровень возникновения несчастных случаев и травм имеет тенденцию к снижению. Около половины случаев гибели детей от травм и несчастных случаев составляют термические и химические ожоги – 54%, 26% – механические асфиксии, 20% – дорожно-транспортные травмы, случайные падения и прочее».

– А какие конкретно травмы получают шымкентские дети?

– Это падения детей с высоты (с лестниц, двухъярусных кроватей, деревьев); отравления химическими веществами; проглатывание посторонних предметов; травмы, связанные с ДТП, из-за несоблюдения правил дорожного движения; падения тяжелых предметов на головы детей – мебели, телевизоров; из-за ударов электричества – поднял оголенный провод, сунул в розетку гвоздь или шпильку; из-за удушения – малыша завалило упавшими сверху корпешками, или он сам, играя, замотал свою голову полиэтиленовым пакетом, запутался в нем и задохнулся.

Еще дети получают различные травмы из-за несоблюдения правил купания. Они попросту тонут – в ваннах, бассейнах, арыках, ирригационных каналах, на речках. А также могут пострадать из-за разжигания костров, неосторожного обращения с острыми предметами и от многих других факторов. И причиной всему этому – недостаточное внимание к детям со стороны родителей.

Отмечу вот еще что: надо наблюдать за ребенком и его самочувствием. Недавно привели на прием малыша. Мама говорит, что ребенок кашляет полтора месяца, казалось бы, без видимых причин. После проведенного рентгена в легких ребенка была обнаружена раскрывшаяся английская булавка. Видимо, полтора месяца назад он ее проглотил в застегнутом виде, а попав в легкие, она раскрылась и стала царапать ткани… Разумеется, ребенка сразу отправили в стационар на операцию – извлекли из легких булавку. Хорошо, что все обошлось.

А сколько дети глотают батареек, пуговиц!..

– И со всеми этими проблемами спешат сразу к вам?

– Если случай экстренный – ожог, порез, отравление, то ребенка на скорой оперативно направляют в больницу. Если травма относительно неопасная, то обращаются за помощью к нам в поликлинику.

– Иными словами, ответственность за ребенка у родителей пожизненная?

– Почему же, вовсе нет. Главная задача родителей – научить ребенка обходиться без их помощи, стать самостоятельным. Важно научить его, пока он не стал взрослым, правилам безопасного образа жизни, пусть научится познавать этот мир без ущерба для себя и своего здоровья.

– Куралбай Насырович, какими будут Ваши рекомендации и советы родителям маленьких детей?

– Совет номер один: создать для детей по возможности безопасное жизненное пространство. Убрать в недосягаемые пока для них места лекарства, бытовую химию, уксусную эссенцию, краски, лаки.

Ребенка школьного возраста надо обучать правильному поведению дома, на улице, в общественных местах, учебном заведении и спортзале. Особенно тому, что в школу нельзя приносить опасные предметы.

Для предотвращения выпадения детей из окон на них нужно установить специальные средства защиты. Это могут быть блокираторы на тросе, съемные ручки или ручки с ключом. Отодвиньте в комнатах комоды, кровати, столы и кресла от подоконника.

Пусть на подоконниках ваших окон стоят вазоны или цветочные горшки. Если ребенок все-таки забрался на подоконник, то вы услышите стук упавшего предмета и успеете предотвратить падение ребенка из окна.

Чтобы ребенка не ударило током, установите заглушки в розетки, закройте их тумбочкой или временно заклейте изолентой.

При приготовлении пищи будьте особенно внимательны: ставьте котлы и кастрюли на дальние конфорки. Убедитесь, что ребенка нет рядом, когда несете чайник или кастрюлю с кипятком. Не берите дитя на руки во время чаепития. Самое безопасное место для него в этот момент – манеж. Сколько я знаю случаев, когда малыш потянулся к чайнику и прямо с горлышка пытался напиться. Как итог – ожог ротовой полости.

Очень большая опасность – двери и окна при закрытии. Ребенок по неосторожности или в ходе игры с другими детьми может очень сильно прижать пальцы или ногу. Что делать? Нужны ограничители на двери и окна. А для смягчения ударов об углы мебели ставьте на углы столов и шкафов мягкие накладки, самые безопасные – каучуковые, они хорошо «гасят» удар.

Мой финальный совет родителям: постепенно, что называется «с младых ногтей», приучайте ваших детей к адекватному отношению к жизни и чувству самосохранения. А на будущее – научите их переживать неудачи, помогите своим детям сформировать крепкий внутренний стержень и осознание ценности собственной жизни. Трудностей и болей будет немало. Надо научиться все преодолевать и, несмотря ни на что, радоваться жизни. Это дар Всевышнего!

– Благодарю Вас за такую жизнеутверждающую беседу, Куралбай Насырович.

Фарида Шарафутдинова