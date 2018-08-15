В Шымкенте установили мемориальную доску героям-огнеборцам

В Шымкенте состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти героев-огнеборцев Алпысбаева Бахыта Алтынбековича и Есеналиева Жулдузбека Тураровича.

Бесконечные выезды по тревоге и постоянные схватки с огнем, стихией природного и техногенного характера для пожарных и спасателей повседневная и обычная работа. Находясь в состоянии повышенной готовности в любое время дня и ночи, сотрудники противопожарной службы рискуют своей жизнью, спасая жизнь и имущество других граждан.

Такие герои как Алпысбаев Бахыт и Есеналиев Жулдызбек пожертвовали собственной жизнью для того, чтобы спасти других и помять о них навсегда останется в сердцах родных и боевых коллег.

В Шымкенте состоялось торжественное открытие мемориальной доски памяти героев-огнеборцев Алпысбаева Бахыта Алтынбековича и Есеналиева Жулдузбека Тураровича. В церемонии открытия доски памяти приняли участие ветераны гражданской защиты, родственники, друзья и коллеги героев.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено начальнику Департамента по ЧС города Шымкента полковнику гражданкой защиты Нурболату Бекболатовичу Дербисову и начальнику Департамента по ЧС Туркестанской области полковнику гражданской защиты Нургали Сырлыбаевичу Жунусову.

Минутой молчания присутствовавшие почтили память героев. После торжественного открытия доски памяти к его подножию боевые друзья возложили цветы.

Серьезным испытанием на прочность, проверку боевой готовности подразделений противопожарной службы области, стала ликвидация пожара на Чимкентском нефтеперерабатывающим заводе в 25 февраля 1988 года. Во время борьбы с огненной стихией Б. Алпысбаев, Р. Анарбаев, Б. Маханов получили тяжелейшие ожоги. Несмотря на все усилия, Бахыта Алпысбаева не удалось спасти. Было ему всего 25. Орден Красной Звезды, которым был награжден Бахыт Алпысбаев, вручили его матери Турар Алпысбаевой.

Есеналиев Жулдузбек Турарович героически погиб в 2014 году при ликвидации пожара на объекте ТОО «Planta» в городе Шымкенте. За проявленное мужество и героизм был посмертно награжден орденом «Айбын» 3-ей степени.

Родные и близкие выразили слова благодарности руководству, коллегам, ветеранам и всем присутствующим за внимательное и чуткое отношение к памяти героев.

Алпысбаев Бахыт и Есеналив Жулдызбек до последнего были верны своему служебному долгу и служению народу.