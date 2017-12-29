В Шымкенте восстанавливают праздничный антураж

Главная площадь Шымкента вновь превратилась в зимнюю сказку. Работы по восстановлению праздничного антуража после разрушительного ветра ведутся круглосуточно. В установке новогодней елки задействован подъемный кран и больше 20 человек. Зеленая красавица, украшенная яркими шарами и разноцветными гирляндами, вновь дарит шымкентцам праздничное настроение.

Восстановить прежнюю елку, рухнувшую после сильных порывов ветра, не удалось. Новая — поменьше. 15-метровая нарядная красавица появилась на площади Аль-Фараби благодаря смекалке городских властей. Всего за пару дней была придумана необычная конструкция — железная основа с 15-метровой трубой в центре, на которую закрепили тросы, зеленую елочную мишуру, гирлянды и игрушки. В итоге, украшенную новогоднюю красавицу не отличишь от первоначальной.

«Старая елка — она восстановлению не подлежит, поэтому на новый год будем думать о новой. Но я думаю, что восстановленная елка, ничем не хуже других елок в Казахстане. Она сконструирована по новому. Пришлось применить закалку и проявить смекалку и вот соорудили такую елку», — рассказывает заместитель акима Шымкента Бейсенбек Жанбосынов.

Елка, установленная напротив официальной, у торгового центра Шымкент Плаза, уже восстановлена. Не оставят без новогоднего символа и праздничного убранства и жителей микрорайона Нурсат. Новую елку установят на прежнем месте в административно-деловом центре Шымкента.

Пока площадь перед областным акиматом пустует. Зеленую красавицу здесь планируют установить вечером 30 декабря. Но и она также будет немного необычной. В одну новогоднюю елку планируют объединить две лесные красавицы, которые повалили порывы сильного ветра.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 декабря в Шымкенте случился «армагеддон». Начавшийся шквальный ветер перерос практически в ураган, потом хлынул дождь и началась гроза: гром и молния, затем ливень перешел в метель. Ветер был такой силы, что устоять новогодним елкам в Шымкенте было не суждено. Зеленая красавица, которая была установлена на аллее Шамши Калдаякова, восстановлению не подлежит. Но, вот менять на другую её не будут.

В новогодние праздники синоптики обещают теплую и безветренную погоду. Шымкентцы надеются, что эти прогнозы сбудутся. Пусть без мороза и снега, зато с нарядными ёлками, газом и электричеством.

Анастасия Новикова