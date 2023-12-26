Казахскую ёлку нарядил шымкентский художник

Вместо новогодних игрушек ― лянга и асыки, а шампанское заменили на кумыс.

В Шымкенте нарядили уникальную четырехметровую ёлку в этностиле. Так в арт-галерее «Алтын-Орда» уже несколько лет отмечают новый год, с национальными играми, блюдами и народной музыкой. Присоединиться к флешмобу может каждый.

«Вот тут смотрите игрушка в виде кровати, чтобы в будущем году гостей было больше, а вот игрушка в виде столика, чтобы дастархан был полон»,- говорит автор этноёлки

Вместо праздничной упаковки ― национальный мини-сундук. Его вешают на елку. Внутри — подарки. Новогодняя красавица украшена в национальном стиле. Привычные елочные игрушки заменили на асыки, лянгу и поделки из кабачков в этностиле.

Известный в Шымкенте художник — Болат Беисбеков рассказывает, так в его семье встречают уже десятый новый год.

Болатбек Беёсбеков, основатель творческой династии:

«Посмотрите на эти лянги — ай, ширкинай! Ими украшаем елку, а вот лянга, наша национальная. Посмотрите как красиво!. Хотим, чтобы горожане помнили нашу историю, а гости знакомились с ней. Это ведь наш национальный код. Если мы не будем популяризовать, тогда кто?».

В новогоднюю ночь вместо традиционного шампанского сотрудники арт- галереи разливают по бокалам кумыс. Петарды и хлопушки не взрывают. Праздник проходит по звуки домбры, с народными танцами.

Болатбек Бейсбеков, основатель творческой династии:

«Говорят что наступает год дракона, нет ― год улитки! 2024-ый — год благородной улитки. Смотрите ― это тот самый символ года, выполнили сами из керамики. Надеемся, что он принесет всем счастье. Пусть наша страна процветает. Желаю всем мира и добра».

В Шымкенте планируют отпраздновать наступление нового года с большим размахом. Пройдут ярмарки, концерты, в полночь на главной площади ожидается праздничный салют. Главную елку в мегаполисе уже зажгли на площади Астана. 18-метровая зеленая красавица украшена светодиодными шарами, снежинками и гирляндами.