С огнями, музыкой и сказкой: как зажгли главную елку в Шымкенте

Как зажглась главная ёлка южного мегаполиса: сюжет для тех, кто пропустил начало новогодней сказки.

Вечером 21 декабря на площади Астана, буквально яблоку негде было упасть. Праздничное настроение, предвкушение необычного события создавало особую атмосферу.

Организаторы постарались, программа шла минута в минуту. Перед церемонией зажжения огней на главной ёлке, гости могли насладится выступлением фигуристов под открытым небом.

Олег Мельников, фигурист:

«У нас был батл, а также два моих сольных выступления-«Бриллиантовая рука» и номер под хард-рок. Атмосфера праздника чувствуется неимоверно. Людей было много, и очень ощущалась поддержка зала».

Как нам сообщили, на подготовку фигуристов ушло меньше недели. Несмотря на это, они уверенно выходят на лёд и демонстрируют достойные результаты.



Ну а затем состоялось главное событие вечера — зажжение огней на 18-метровой городской ёлке. Горожане запустили хоровод с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Важно сказать, что в этом году зелёная красавица-натуральная ель. Такое решение в Шымкенте приняли впервые. И, судя по реакции горожан, новшество пришлось им по-душе.

«Елка прекрасная, переливается миллионными огнями. Сегодня морозно, но в душе очень тепло. Поздравляю всех жителей, сограждан с наступающим новым годом!!!»;

«Всех горожан поздравляем с наступающим новым годом!! Пусть все сложится как хотят. Здоровья, счастья, семьям-благополучия».

«Праздник в этом году замечательный. Елка невероятная, еще и настоящая. Всех поздравляю с наступающим новым годом. Желаю счастья и всего самого наилучшего», — делятся поздравлениями жители города.

Не только горожане, но и главные герои праздника делились своими новогодними пожеланиями

Дед Мороз и Снегурочка:

«Поздравляю всех горожан с наступающим новым годом. Пусть он принесет все самое лучшее. Счастья ,здоровья и самых прекрасных моментов в новом году!»

Праздничное настроение поддержали и местные артисты. Со сцены звучали новогодние песни, которым подпевали и взрослые, и дети.

Серик Гамза-заде, певец:

«Поздравляю всех казахстанцев с наступающим Новым годом! Пусть новый год принесёт удачу, счастье, благополучие и стабильный доход. С Новым годом!».

В этом году новогодние ёлки зажглись одновременно в пяти районах города, в целом на организацию праздничных мероприятий из государственного бюджета было выделено 99 миллионов тенге.