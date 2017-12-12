В Шымкенте женщина получила 10 лет за убийство сожителя

В уголовном суде Шымкента вынесен приговор 37-летней Анне Аникиной, признанной виновной в убийстве своего сожителя. В ходе суда было установлено, что после совместного распития спиртного Анна поссорилась со своим гражданским мужем и заколола его кухонным ножом.

Адвокаты осужденной уверены — слабая женщина не смогла бы совершить такое убийство. Примечательно, что в защиту подсудимой выступил даже ее бывший муж.

…Наступивший гололед сказался даже на работе суда. Конвой с подсудимой прибыл с некоторым опозданием.

Председательствующая судья зачитала приговор, вынесенный после почти трехмесячного судебного разбирательства.

Айжан Медеубекова: «Суд приговорил — признать Аникину виновной по Статье 99 часть 1 и назначить ей наказание в виде 10 лет лишения свободы в учреждениях средней безопасности (общий режим)».

Затем судья разъяснил участникам процесса порядок обжалования в случае несогласия с приговором. Адвокаты осужденной однозначно заявили что будут подавать апелляцию.

Марат Жумагулов: «Все обвинение было построено только на признании обвиняемой. Ни каких других доказательств не имеется. Признание было получено путем психологического давления на подсудимую. У нее есть ребенок и ей сказали, что если не признаешься, то ребенка мы отдадим в детский дом».

Высказали адвокаты свое мнение и относительно имевшихся улик.

Тургун Айдарбеков, адвокат осужденной: «Надо было провести следственный эксперимент. Рост обвиняемой — 1 метр 55 см., вес 55 кг. У потерпевшего — 186 см., вес — 102 кг. У ножа длина лезвия 18 см. Удар был такой силы, что лезвие вошло полностью. Мы просили провести соответствующие экспертизы, но суд отклонил…»

Даже экс-супруг подсудимой встал на защиту своей бывшей жены.

Мурат Ашрапов, бывший муж: «Убийство она не совершала. Я уверен. Я с ней 17 лет жил. Она курицу зарезать не может…»

Приговор пока не вступил в законную силу.