В ЮКО полицейские задержали трех мужчин, подозреваемых в грабеже

Полицейские Сайрамского РУВД в ходе оперативно-профилактических мероприятий задержали трех граждан, подозреваемых в грабеже.

26 декабря 2017 года в Сайрамское РУВД обратился житель Шардары, 1987 года рождения, с заявлением о том, что когда он был в гостях в одном из аулов района, на него напали трое неизвестных лиц, которые избили потерпевшего и силой отобрали сотовый телефон «Айфон» и другие ценные вещи. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 191 УК РК «Грабеж».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Сайрамского РУВД задержали трех подозреваемых, 1963, 1975 и 1983 годов рождения, жителей ЮКО. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Сотрудники Сайрамского РУВД рекомендуют гражданам быть бдительными и внимательными при общении с незнакомыми людьми в общественных местах или на улицах.

Если же вы стали жертвой или очевидцем подобных преступлений, необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по номеру «102» и сообщить о преступлении.