В ночь на 4 июня текущего года в полицию Шымкента поступило сообщение о нападении неизвестных лиц на жительницу Астаны. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что молодые люди силой попытались отобрать у женщины, находившейся в автомашине, сумку с 14 миллионами тенге.

Забрать добычу нападавшим помешал водитель авто, которого они ударили ножом и скрылись с места преступления. Мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимацию одной из областных больниц. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статьям УК РК «Разбой» и «Покушение на убийство».

В целях раскрытия преступления в ДВД ЮКО создали оперативную группу из числа опытных полицейских. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по горячим следам задержали двух подозреваемых, жителей ЮКО.

В настоящее время по факту разбойного нападения проводится досудебное расследование. Подозреваемые арестованы. Полицейские устанавливают все обстоятельства дела и причастность задержанных к другим преступлениям.

Полицейские г. Шымкента рекомендуют гражданам быть бдительными и внимательными к сохранности своего имущества. Деньги, ценные вещи и сумки необходимо хранить в надежных местах, скрытых от посторонних глаз. Если же Вы стали жертвой или очевидцем преступления, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону «102».

Пресс — служба ДВД ЮКО