Моментальная карма. Мужчин, укравших Iphone задержали сразу же в Шымкенте (видео)

Случай произошел в вечернее время в одном из магазинов электроники города, передает OTYRAR.
Лже-покупатели убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, похитили оставленный на витрине сотовый телефон продавца.
Обнаруживший пропажу работник магазина сразу же сообщил о произошедшем в УП Аль-Фарабийского района. Сумма ущерба составила 450 тыс тенге.
С помощью камер видеонаблюдения стражи порядка за считанные минуты установили и задержали злоумышленников.
В настоящее время факт хищения чужого имущества полицейские расследуют по статье 188 Уголовного кодекса.
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