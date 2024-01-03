Моментальная карма. Мужчин, укравших Iphone задержали сразу же в Шымкенте (видео)

Случай произошел в вечернее время в одном из магазинов электроники города, передает OTYRAR.

Лже-покупатели убедившись, что за их действиями никто не наблюдает, похитили оставленный на витрине сотовый телефон продавца.

Обнаруживший пропажу работник магазина сразу же сообщил о произошедшем в УП Аль-Фарабийского района. Сумма ущерба составила 450 тыс тенге.

С помощью камер видеонаблюдения стражи порядка за считанные минуты установили и задержали злоумышленников.

В настоящее время факт хищения чужого имущества полицейские расследуют по статье 188 Уголовного кодекса.