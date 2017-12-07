В ЮКО полицейские задержали водителя, скрывшегося после наезда на пешехода

Полицейские Сайрамского РУВД задержали 47-летнего водителя, скрывшегося с места ДТП, в результате которого погиб пешеход. В ноябре текущего года в Сайрамское РУВД поступило сообщение о том, что на трассе Арысь-Туйетас обнаружено тело неизвестного мужчины.

Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что потерпевший, 1956 г.р., скончался в результате наезда на пешехода. Водитель неустановленной автомашины скрылся с места ДТП.

С целью задержания скрывшегося водителя, полицейские провели ряд оперативных мероприятий и вышли на след подозреваемого. В ходе ОРМ сотрудники Сайрамского РУВД задержали жителя Байдибекского района, 1970 года рождения, который признался в содеянном.

Как выяснили полицейские, 47-летний водитель, управляя автомашиной «Газель», нарушив ПДД, совершил наезд на пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 345 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами» и 347 «Оставление места дорожно-транспортного происшествия». Подозреваемый арестован. Ведется следствие.

Управление государственного языка и информации ДВД ЮКО.