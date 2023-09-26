Девочке, которую сбил Камаз в Шымкенте, провели операцию

В городском управлении здравоохранения рассказали о состоянии 7-летней девочки, которую сбил КамАЗ.

По словам врачей, у малышки, после наезда многотонной машины, обширная ушиблено-размозженная скальпированная рана обеих голеней и колена с дефектом кожи и мягких тканей, повредились мышцы, сухожилия и нервы, есть открытые переломы.

«Открытый перелом правой большеберцовой кости со смещением. Открытый перелом правой бедренной кости со смещением. Посттравматическая нейропатия малоберцового нерва слева. Травматический, гиповолемический, постгеморрагический шок III степени», — рассказали в пресс-службе управления здравоохранения.

Девочку обследовали, провели операцию, сейчас ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Напомню, школьница попала под колеса КамАЗа. Жуткая авария произошла 21 сентября, примерно в 13:10 в микрорайоне Асар-2.