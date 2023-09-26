Школьница попала под колеса КамАЗа

Девочка, попавшая под КамАЗ в Шымкенте, находится в реанимации, её состояние врачи оценивают как тяжелое.

Жуткая авария произошла 21 сентября, примерно в 13:10 в микрорайоне Асар-2. На улице Атакент водитель «КамАЗ-5320» совершил наезд на пешехода, предположительно ученицы второго класса.

Девочку госпитализировали с места аварии. Врачи диагностировали у ребенка открытый перелом обеих ног.

По этическим соображениям мы не показываем фотографию школьницы после аварии.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью человека при нарушении правил дорожного движения».

Проводится досудебное расследование. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.