В ЮКО прошел областной форум рабочей молодежи

В Южно-Казахстанской области состоялся областной форум рабочей молодежи «Бәсекеге қабілетті – жастар». Цель сегодняшнего мероприятия — приобщение молодежи к труду и стимулирование их к работе в рамках представленных государством программ, а также оценка трудящейся молодежи.

Если учитывать, что на сегодняшний день более 4,5 миллионов жителей республики составляет молодежь, то 18% из них или около 800 тысяч приходится на нашу область. Поэтому местные власти привлекают молодежь региона к общественным работам, проводят целенаправленную работу в направлении обеспечения постоянной работой.

Отметим, что в сегодняшнем форуме приняли участие около 300 молодых людей, в том числе, участники программ «С дипломом – в село», «Жасыл ел», «Жас сақшы», «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы» и проекта «Әр ауылдың өз шебері», а также молодые специалисты предприятий, волонтеры, молодежные организации области.

Приняв участие в работе форума, аким области Жансеит Туймебаев ознакомился с инновационными проектами молодых специалистов на выставке оборудования в сфере IT-технологии, где побеседовал с рабочей молодежью.

«Молодежь – это будущее нашей страны. Будущее страны – в руках молодежи. Вы вносите огромный вклад в развитие и процветание нашей страны благодаря своим масштабным работам, интенсивному труду. На сегодняшний день вы являетесь движущей силой в обществе. В нашей стране уделяется особое внимание вопросам молодежной политики. Каждое новое поколение несет в себе новые веяния жизни и новую атмосферу. Это объективное явление», — сказал аким.

Наряду с этим, глава региона отметил активную молодежь области, а также место и роль профсоюзных организаций в трудовых отношениях.

«Согласно краткосрочной программе профессионального обучения, 12 159 граждан прошли обучение на основе спроса на профессию и рынок труда. Также, уточнен перечень самых необходимых специальностей в рамках акции «Әр ауылға өз шебері». 9253 граждан по 15 специальностям получили профессиональное образование, из них 5 150 – молодежь. Следует отметить, что на 306 производственных местах трудятся около 20 тыс. молодых людей. К примеру, около 90 процентов коллектива чулочного завода «Әлем БТ» составляют ваши сверстники. Вместе с этим, более 50 процентов рабочих коллективов АО «Кентауского трансформаторного завода», АО «ҚазТрансОйл», АО «Қазақтелеком», ТОО «Бал текстиль», ТОО «Стандарт цемент», АО «Химфарм», ТОО корпорация «Атамекен» составляет молодежь», — резюмировал Ж. Туймебаев.

В ходе форума глава региона поздравил собравшихся участников форума с наступающим Новым годом, где вручил Благодарственные письма победителям Национальных дельфийских игр, а также молодежи, которая прошла краткосрочные курсы обучения по программе «Развитие продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы».

В завершении мероприятия состоялось выступление республиканских и областных звезд эстрады.

Пресс-служба акима ЮКО