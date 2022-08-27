Общественных деятелей в Шымкенте наградили в канун Дня Конституции

Торжества ко дню Конституции в Шымкенте начались с выноса флага и исполнения гимна.

В «Туркестан сарайы» аким Шымкента поздравляет жителей с наступающим праздником. Мурат Айтенов вручает общественным деятелям грамоты.

⠀

Мурат Айтенов, аким г.Шымкента:

⠀

«По инициативе Главы государства Касым-Жомарта Кемелевича, 5-го июня состоялся референдум. Треть Конституции изменилась. Народ с пониманием воспринял эти изменения, и на основе обновленной Конституции наша страна взяла курс на создание нового Казахстана. Поздравляю всех жителей и гостей города с этим большим праздником, желаю нашей стране благополучия и процветания!»

⠀

Торжество продолжается концертной программой: национальным танцем украсил праздник ансамбль «Казына». Своим талантом жителей города удивили артисты шымкентского фольклорного ансамбля «Каратау» и симфонический оркестр театра Оперы и балета.

⠀

Концерт проходит на одном дыхании. Сюрпризом для шымкентцев стало выступление группы «Алашулы». Живое исполнение популярных песен стали особенным подарком для зрителей.

⠀

Максат Рахмет, участник группы «Алашулы»:

⠀

«Мы впервые выступаем в «Туркестан сарайы», энергетика местных жителей — невероятная. Шымкент — один из самых прекрасных городов Казахстана. От всей души поздравляю жителей мегаполиса с наступающим праздником — Днём Конституции!»

⠀

Разделить праздник пришли и жители отдалённых массивов Шымкента. Благодаря Конституции, говорят горожане, в Казахстане царит мир и согласие.

⠀

«Концерт очень понравился! Он прошел на высшем уровне, возвращаюсь с хорошим настроением. Дикция у ведущих была отменной, а песни группы Алашулы вообще — огонь! Поздравляю шымкентцев с наступающим праздником!», «Я длительное время работала домкомом. Сегодня получила грамоту от имени акима Шымкента за проделанную работу, спасибо ему! Всех шымкентцев поздравляю с наступающим праздником!»,- рассказывают жители Шымкента.

⠀

Готовились к грандиозному концерту больше месяца. По словам главного режиссера Сайрамбека Дуйсенбаева, при написании сценария, они вдохновлялись историей Казахстана, а после, свои идеи воплотили на сцене.

⠀

Сайрамбек Дуйсенбаев, главный режиссер «Туркестан сарайы»:

⠀

«День Конституции — это основной праздник, я считаю. К этому мероприятию мы отнеслись трепетно, готовились очень долго и напряженно».

⠀

По случаю Дня Конституции, в городе прошли тематические выставки, воспитательные часы для детей и студентов на знание истории и значении основного закона страны. Были организованы интеллектуальные конкурсы, направленные на повышение правовой грамотности, по изучению норм и законов Конституции Республики Казахстан.

⠀