В ЮКО спасатели эвакуируют застрявших на трассе людей. На дорогах области буран и нулевая видимость. В ДЧС ЮКО сообщили о закрытии участка алматинской трассы.

27 декабря в 02:00 поступила информация от старшего диспетчера ЦППС ст.лейтенанта гражданской защиты Бургановой Н., о том, что в Толебийском р-не, с.Майбулак, вдоль дороги застряли в снегу машина и 2 человека, просят помощи. Из села Коксаек ОП-16 и из Ленгера ПЧ-5 выехали 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Прибыв на место, сотрудники оставили машину на месте и эвакуировали 2 человека в село Коксаек.

Погибших и пострадавших нет.

27 декабря с 02:30 в связи с ухудшением погодных условий (из-за бурана, снега, нулевой видимости) закрыто движение на участке а/д А-2 «Алматы-Ташкент-Термез» от 593 км (границы Жамбылского обл.) до 665 км (село Машат) для всех видов автотранспорта.

27 декабря в 05:20 на линию 112 поступила информация от гражданки, о том, что в Тюлькубасском р-не, село Шакпак в результате бурана и плохой видимости не могут проехать пять машин, просят помощи, в 06:00 из СПЧ-1 Тюлькубасского р-на выехала 1 ед. техника и 3 человека личного состава.

При отправке оперативной группы выяснилось, что люди находятся в Жамбылской области. За селом Шакпак ата скопление множества машин. Информацию передали в ДЧС Жамбыльской области. На 08:55 сотрудники эвакуировали пять человек и посадили в попутные машины, следующие в направлении Шымкента.

Дороги со стороны Южно-Казахстанской области чистые, снежный покров составляет 1-2 см, но сильные порывы ветра не позволяют двигаться автотранспорту, сообщили в группе государственного языка и информации ДЧС ЮКО.