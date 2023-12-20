Снег, туман и гололед: погода с 21-23 декабря в Казахстане

Какой будет погода в Казахстане на 21-23 декабря рассказали синоптики.

По данным РГП “Казгидромет”, в начале периода в северной и восточной части, а также в центре республики с прохождением атмосферных фронтов ночью прогнозируется снег, днем – осадки (снег, дождь), ночью на севере и востоке ожидается сильный снег.

23 декабря под влиянием северо-западного циклона на западе и юго-западе страны пройдут осадки (дождь, снег).

“По республике ожидаются гололедные явления, метель и усиление ветра до 15-20 с порывами до 25 м/с, а также прогнозируются туманы”, – говорится в сообщении.