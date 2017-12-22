В ЮКО узбекистанцы стоят в очереди на границе за дешёвыми продуктами

На юге Казахстана торговый бум. Жители Узбекистана скупают казахстанские продукты, пишет сайт astanatv.kz.

Особым спросом пользуются подсолнечное масло, конфеты, чай и печенье. Эти товары, по словам наших соседей, в Казахстане стоят в разы дешевле. Поэтому в магазинах пограничного села Жибек Жолы жители солнечного Ташкента выстраиваются в очередь за местными продуктами.

Приезжают сюда, чтобы как следует запастись продуктами питания. «Казахстанские товары гораздо дешевле, чем в Узбекистане», — говорят покупатели.

Малика Халилова, жительница Ташкента: «Узнав, что здесь продукты дешевле, решили приехать и закупиться. Домой хочу купить побольше шоколадных конфет».

Шаира Ергашева, жительница Ташкента: «Это мы так к Новому году готовимся. Цены здесь почти в половину дешевле, чем у нас. К тому же очень вкусные и качественные продукты здесь». За покупками далеко идти не приходится. Перейдя границу, узбекистанцы сразу направляются в ближайшие оптовые и розничные магазины.

Большой спрос, говорят продавцы рынка «Жибек Жолы» на подсолнечное масло и конфеты. Мы расспросили о ценах в соседней стране. Рассказали, что по ту сторону границы пятилитровка подсолнечного масла около 2000 тенге. В Южном Казахстане на 500 тенге дешевле. Килограмм популярных конфет у соседей стоит в среднем около 3000 тенге. А здесь их продают за 2000.

Клара Кудериева, продавец: «В день продаем по 30 бутылок подсолнечного масла. Раньше всего 4 в день. Хороший спрос у нас также на конфеты, чай, и печенье. Раньше килограммами продавали, а сейчас коробками».

Узбекистанцев расстраивает одно: нельзя запастись в большом количестве. Узбекские таможенники следят за ограничением на ввозимые товары.

Айша Сатимжарова, жительница Чирчика: «В декларации указано, что стоимость завозимых продуктов не должна превышать 10 долларов. Если превысить этот лимит, то заставляют обратно нести товар. Это узбекистанская сторона не разрешает, а казахстанская не препятствует нам».

Из-за большого спроса местные магазины теперь намерены расширить свой ассортимент товаров и увеличить запасы. На следующей — предновогодней неделе — продавцы ожидают еще больше покупателей.